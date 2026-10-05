Românii folosesc tot mai mult AI la cumpărături. Extended lansează V6, prima integrare nativă cu Claude și ChatGPT pentru comercianții din România

Cumpărăturile online nu mai încep mereu cu o căutare pe Google. Tot mai des, încep cu o întrebare pusă unui asistent AI. Conform unui studiu realizat de Reveal Marketing Research, utilizarea instrumentelor AI în viața de zi cu zi a românilor a crescut de la 47% în 2025 la 68% în 2026, iar un alt studiu, realizat tot de Reveal Marketing Research pentru PayU România, arată că aproape 8 din 10 cumpărători români ar lăsa AI-ul să finalizeze o achiziție în locul lor, cel puțin pentru valori mici.

La nivel global, mișcarea e și mai vizibilă. OpenAI a lansat în 2025, împreună cu Stripe, Agentic Commerce Protocol (ACP), un standard deschis prin care ChatGPT poate recomanda produse și finaliza comenzi direct în conversație, fără ca utilizatorul să mai ajungă pe site-ul magazinului. În paralel, Google a lansat propriul standard, Universal Commerce Protocol (UCP), iar Anthropic a introdus Model Context Protocol (MCP), standardul prin care aplicațiile de business, inclusiv platformele eCommerce, se conectează direct la asistenți AI precum Claude. MCP a ajuns în scurt timp la peste 97 de milioane de descărcări lunare și peste 10.000 de servere active în producție, conform datelor publice ale Anthropic.

Pentru comerciant, asta înseamnă un lucru foarte concret: clienții lui discută deja cu un AI înainte să cumpere, iar AI-ul însuși devine, treptat, un canal de vânzare și un instrument de lucru, nu doar un subiect de conversație.

Pe acest fundal, Extended, platformă eCommerce dezvoltată integral în România din 2006, a lansat Versiunea 6, cea mai amplă actualizare din istoria companiei: peste 100 de funcționalități și module noi, și, pentru prima dată, conectare nativă la Claude și ChatGPT prin MCP server, plus suport pentru ChatGPT Ads, prin care produsele unui magazin pot fi listate și descoperite direct în conversațiile din ChatGPT.

Adrian Pintilie, CEO și co-fondator Extended, explică ce înseamnă concret aceste schimbări pentru un comerciant care nu are departament IT și nu urmărește zilnic evoluția acestor protocoale.

Ce beneficiu are concret un comerciant din conectarea magazinului la Claude sau ChatGPT?

„Sunt două beneficii distincte, și e important să nu le amestecăm. Primul ține de vizibilitate: prin ChatGPT Ads, produsele unui magazin pot apărea direct în conversațiile pe care clienții le au deja cu ChatGPT, acolo unde tot mai mulți oameni ajung înainte să mai deschidă Google. E un canal nou de a fi găsit, nu doar o funcție tehnică.

Al doilea beneficiu e pentru comerciant, nu pentru clientul lui. Prin serverul MCP, poate conecta propriul magazin la Claude sau ChatGPT și poate pune întrebări despre business direct în chat: câte comenzi are în procesare, ce stoc mai are la un produs, cât a vândut săptămâna trecută pe fiecare metodă de plată. În loc să deschidă panoul de administrare și să caute prin filtre, primește răspunsul în secunde, în conversația pe care oricum o are deschisă toată ziua”, spune Pintilie.

De ce contează asta mai mult acum decât acum doi ani, când AI-ul era deja disponibil?

„Pentru că s-a schimbat comportamentul, nu doar tehnologia. Acum doi ani, AI-ul era ceva ce încercai din curiozitate. Studiile de anul acesta arată că două treimi dintre români folosesc deja instrumente AI zilnic, iar la nivel global, OpenAI a construit infrastructură dedicată comerțului: Instant Checkout, ACP, integrări directe cu procesatori de plată precum Stripe sau PayPal. Nu mai e un experiment, e o categorie de produs. Un comerciant care ignoră asta acum pierde nu doar o funcționalitate, ci un canal întreg care deja câștigă teren.”

Există vreun risc în a conecta datele unui magazin la un AI extern?

„E o întrebare corectă și am construit conexiunea tocmai având-o în minte. Accesul prin MCP e exclusiv de citire: asistentul poate vedea comenzi, stocuri, clienți, rapoarte, dar nu poate modifica nimic. Nu adaugă produse, nu schimbă prețuri, nu anulează comenzi. Comerciantul decide exact ce date sunt vizibile, prin permisiunile pe care le setează, și poate opri conexiunea oricând. E un canal de informare, nu un canal de execuție.”

Pe lângă integrarea cu AI, ce altceva aduce Versiunea 6 pentru comercianți?

„Am extins semnificativ ecosistemul de integrări: Soft1 ERP, pentru sincronizare automată de clienți, produse și facturi, Altex Marketplace, ca încă un canal de vânzare, integrare nativă cu FedEx pentru livrări internaționale și o nouă versiune PayU, care unifică într-o singură conexiune cardul, portofelele digitale, plata în rate și plata amânată. Rămânem partener oficial eMAG Marketplace, prin programul eMAG SPN, iar Versiunea 6 extinde această integrare cu suport pentru FBE și Cross Border.

Am avut grijă și de partea de conformitate legală. OUG 18/2026 obligă orice magazin online să ofere o funcție digitală de retragere din contract, nu doar un formular PDF descărcat manual. Am integrat asta direct în platformă, ca să nu mai fie o bătaie de cap pentru clienții noștri, mai ales acum, când prioritatea pentru mulți comercianți e clar îndreptată spre AI.

Majoritatea magazinelor care ajung la noi vin de pe alte platforme, după ce s-au lovit de limitele lor: nu mai pot face update pentru că s-a modificat core-ul, plătesc separat fiecare modul adăugat sau își mută comenzile în ERP manual, în fiecare zi. Versiunea 6 e construită pentru exact profilul ăsta de magazin.”

Versiunea 6 este disponibilă fără costuri suplimentare tuturor clienților Extended. Unele integrări, precum cele cu sisteme ERP, sunt incluse începând cu pachetul Advanced.

Articol susținut de Extended