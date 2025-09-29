Românii pot folosi de azi aplicaţia care citeşte datele de domiciliu din Cartea Electronică de Identitate

Conferință de presă la ministerul Afacerilor Interne pentru prezentarea noilor cărți de identitate electronice, în București, 21 martie 2025. Inquam Photos / George Călin

RoCEIReader, aplicaţia care citeşte datele de domiciliu din noua carte electronică de identitate (CEI) este disponibilă începând de luni, a anunţat Ministerul Afacerilor Interne (MAI), care dă asigurări că acest instrument digital este „sigur”.

Prin folosirea aplicației pentru CEI, cetăţenii, dar şi autorităţile publice şi instituţiile private pot vedea adresa de domiciliu, eliminând birocraţia şi reducând timpul de procesare a solicitărilor, transmite MAI.

Ministerul dă asigurări că RoCEIReader „respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecţia deplină a datelor personale”.

Aplicaţia este disponibilă gratuit în Google Play şi, în curând, şi în App Store.

Cartea Electronică de Identitate (CEI) a fost implementată în România, începând cu emiterea în județul Cluj în martie 2025, iar la nivel național a fost disponibilă ulterior, inclusiv în București din aprilie 2025 și la nivelul întregii țări începând cu august 2025.

Care sunt beneficiile C.E.I., potrivit MAI