Aproape trei sferturi dintre români folosesc inteligența artificială pentru a-și gestiona propria sănătate, proporție care plasează România pe primul loc dintre cele 20 de țări analizate în STADA Health Report 2026. În același timp, țara noastră ocupă ultimul loc în ceea ce privește participarea la controale preventive, potrivit rezultatelor studiului, prezentate în cadrul unei conferințe care a reunit reprezentanți ai autorităților, ai profesioniștilor din sănătate, ai industriei farmaceutice și ai asociațiilor de pacienți.

„STADA face acest raport din 2019 și am văzut cum evoluează în timp percepția pacienților, iar anul acesta este ceva diferit: pare că prinde contur o nouă generație de pacienți, care sunt mai informați, mai implicați și mai autonomi. Inteligența artificială accelerează această transformare, dar studiul ne arată foarte clar că expertiza medicală și a specialiștilor din sănătate le oferă încredere totuși pacienților. Ne îndreptăm spre un viitor al sănătății care este hibrid, care începe să funcționeze nu doar prin interacțiunea față în față, ci și online“, a subliniat Mihai Fugarevici, country manager STADA România.

Cât de pregătit este însă sistemul medical românesc pentru această schimbare? Datele studiului conturează o imagine cu numeroase contraste. Pe de o parte, aproape toți românii chestionați (96%) declară că recurg la automedicație pentru unele probleme de sănătate, iar 82% consideră că au capacitatea de a-și gestiona propria sănătate. Pe de altă parte, 68% identifică accesul la servicii medicale drept una dintre cele mai mari provocări ale sistemului, iar mai puțin de jumătate (48%) se declară mulțumiți de serviciile medicale din România. Totuși, încrederea în medici rămâne ridicată, 85% preferă consultațiile față în față.

Principalele rezultate ale Raportului de Sănătate, prezentate de Mihai Fugarevici, country manager STADA România, și întreaga dezbatere cu reprezentanți ai autorităților, ai profesioniștilor din sănătate, ai industriei farmaceutice și ai asociațiilor de pacienți, în clipul video de mai jos.

Marea provocare: servicii accesibile financiar

Dincolo de interesul tot mai mare pentru tehnologie, românii își doresc, în primul rând, să ajungă mai ușor la serviciile medicale de care au nevoie. „Românii nu caută neapărat mai multă tehnologie, ci mai degrabă un mod în care să aibă un acces mai bun și mai rapid la sistemul de sănătate“, a precizat Mihai Fugarevici.

Iar aici, accesibilitatea tratamentelor și a serviciilor de sănătate joacă un rol important. Prof. dr. Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, a atras atenția asupra poverii financiare suportate direct de români, făcând referire la un alt studiu, potrivit căruia aproximativ 26% din cheltuielile pentru sănătate din România sunt plătite din buzunarul pacienților. „E clar că românii plătesc pentru servicii medicale și medicamente o sumă considerabilă, care le pune în pericol independența financiară a familiei din care provin“, a afirmat prof. dr. Alexandru Rafila.

În opinia sa, reducerea acestei poveri financiare necesită un pachet de măsuri, printre care decontarea serviciilor medicale la valoarea lor reală și limitarea coplăților suportate de pacienți.

Prevenția: de ce românii ajung prea rar la controale

Deși românii intervievați în cadrul Raportului STADA spun că își doresc să aibă mai multă grijă de sănătate, mulți dintre ei ajung mai rar la controale de prevenție decât respondenții din oricare dintre celelalte 20țări analizate: doar 41% dintre românii chestionați declară că merg la astfel de controale. În același timp, 48% spun că, dacă ar avea la dispoziție un buget suplimentar pentru sănătate, l-ar folosi cu prioritate pentru prevenție. La acest indicator, România ocupă primul loc în studiu.

„Categoric, nu există o lipsă de interes pentru prevenție, ci mai degrabă niște bariere legate de implementare, de acces și de timpul pe care îl acordăm, până la urmă, prevenției“, a explicat Mihai Fugarevici. Pentru a sublinia cât de mult contează accesul facil la investigații, Mihai Fugarevici a prezentat două inițiative derulate prin Fundația STADA: un program de evaluare a densității osoase, de care au beneficiat 170 de angajați, și un program de testare genetică BRCA1/BRCA2, pentru identificarea predispoziției ereditare la anumite tipuri de cancer.

„Am avut foarte mulți colegi care s-au înregistrat și și-au dorit să-și facă aceste teste. De ce? Pentru că le-am dat posibilitatea de a efectua investigațiile chiar la locul de muncă, fără deplasări și timp pierdut“, a detaliat Mihai Fugarevici. Deschiderea față de prevenția personalizată se regăsește și în rezultatele studiului: 84% dintre români ar accepta o testare genetică pentru evaluarea riscurilor viitoare de îmbolnăvire.

În ceea ce privește prevenția ca prioritate de sănătate publică, prof. dr. Carmen Orban, membră a Comisiei pentru sănătate din Senatul României, a enumerat printre măsurile necesare extinderea programelor de screening, accesul la controale preventive gratuite și adaptate riscurilor individuale, consolidarea medicinei de familie și introducerea educației pentru sănătate încă din primii ani de școală. „Prevenția nu înseamnă doar să le spunem oamenilor să meargă la medic, ci să construim împreună un sistem care să le ofere posibilitatea concretă să o facă“, a adăugat prof. dr. Orban.

Suplimentele alimentare, un nucleu al prevenției

În prevenție, alături de screening, un rol important îl au și suplimentele alimentare. „Eu cred că suplimentele alimentare – vitaminele, mineralele și așa mai departe – constituie un nucleu al prevenției“, a precizat Mihai Fugarevici. Reprezentantul STADA România a subliniat că suplimentele nu trebuie confundate cu tratamentele medicale, dar consideră că mesajele publice ar trebui să facă mai clar diferența dintre utilizarea lor justificată și administrarea fără o nevoie identificată.

Rozalina Lăpădatu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, a completat că administrarea suplimentelor alimentare fără recomandarea medicului poate avea consecințe serioase pentru persoanele care urmează tratamente pentru boli cronice. „Nu suntem împotriva suplimentelor alimentare. Majoritatea le folosim, dar le folosim strict la indicația medicului, pentru că unele produse pot interfera cu tratamentele care controlează activitatea sistemului imunitar“, a explicat ea.

Inteligența artificială schimbă relația medic-pacient? Prof. dr. Cătălina Poiană: „Pacientul nu trebuie certat că vine cu informații“

Pacienții români își completează nevoile legate de accesul rapid la informații privind sănătatea apelând într-o proporție foarte mare la inteligența artificială. 74% dintre românii chestionați declară că folosesc AI în acest scop, față de o medie de 55% la nivelul tuturor țărilor participante. Mai mult, 68% ar lua în considerare o consultație cu ajutorul inteligenței artificiale, iar 52% ar fi dispuși să permită accesul AI la datele lor medicale.

„Totuși, pacientul nu vede AI-ul ca pe un substitut al medicului, ci mai degrabă ca pe un instrument care îl dirijează în direcția corectă, să ajungă poate mai repede la medic“, a explicat Mihai Fugarevici.

Această schimbare aduce însă noi provocări pentru profesioniștii din sănătate, care se confruntă tot mai des cu situații în care pacienții vin la consultații cu informații, interpretări ale analizelor sau chiar posibile diagnostice obținute de la aplicațiile de inteligență artificială.

Prof. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România, consideră că medicii trebuie să se adapteze acestei realități, fără să descurajeze pacienții să se informeze. „Pacientul nu trebuie certat că vine cu informații la tine. E foarte bine că se informează, e foarte bine că este în cunoștință de cauză în ceea ce privește problema lui de sănătate, dar trebuie să-l ascultăm, să-i răspundem la întrebări și să venim cu niște răspunsuri foarte clare“, a subliniat prof. dr. Cătălina Poiană. În opinia sa, tehnologia poate sprijini actul medical, dar nu poate înlocui relația de încredere construită prin comunicarea directă dintre medic și pacient.

Informațiile obținute cu AI, interpretate împreună cu un profesionist din sănătate

Unul dintre cele mai importante riscuri ale utilizării AI pentru sănătate a fost semnalat de reprezentantul Comisiei de Inteligență Artificială din cadrul Colegiului Medicilor din România: posibilitatea ca un pacient să primească o evaluare greșită a simptomelor și să amâne consultul medical. „Poate cel mai periculos lucru pe care îl poate face folosirea inteligenței artificiale de către pacienți este să-l liniștească pe pacient că nu e o problemă așa de gravă și nu trebuie să se ducă la medic.“ Așa se poate ajunge la diagnostice întârziate ale unor afecțiuni care necesită tratament.

De aceea, specialiștii au subliniat nevoia de educație privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, astfel încât informațiile oferite de instrumentele digitale să fie verificate și interpretate împreună cu un profesionist din sănătate.

Pe educație a mizat și prof. dr. Florian Bodog, decan al Facultății de Medicină și Farmacie din cadrul Universității din Oradea: „Cred că toate universitățile de medicină din țară ar trebui să-și introducă în curriculum programe de formare de inteligență artificială. Totuși, AI-ul nu va putea niciodată înlocui raționamentul medical și nu va putea niciodată studia modul de acțiune sau modul în care poate evolua o boală, însă poate pune la dispoziția medicului o serie de cunoștințe pe care poate nu le are“.

Farmaciile ar putea deveni puncte de acces la servicii medicale

Farmacia rămâne unul dintre cele mai accesibile puncte de contact ale românilor cu sistemul de sănătate, iar rezultatele STADA Health Report 2026 arată că oamenii sunt deschiși chiar la extinderea serviciilor oferite de aceasta. Deși 70% dintre respondenți spun că ar avea încredere într-o farmacie exclusiv digitală, atunci când au de ales între cele două variante, în condiții similare, 63% preferă farmacia fizică, față de 26% care ar opta pentru cea online.

„Farmacistul devine, încet, încet, o interfață ideală între tehnologie și pacient“, a precizat Mihai Fugarevici. Potrivit specialistului, românii și-ar dori ca farmaciile să le ofere mai multe servicii, de la acces la consultații de specialitate și recomandări personalizate în funcție de istoricul medical până la consiliere farmaceutică la distanță și instrumente digitale pentru gestionarea medicației.

„Farmacia are potențialul de a deveni un hub modern de sănătate. Vedem și tendința din vestul Europei, unde farmacia desfășoară multe alte servicii medicale, nu doar serviciul de a elibera o prescripție medicală“, a completat reprezentantul STADA România.

Rolul farmacistului ar putea deveni cu atât mai important în comunitățile în care accesul la medici este limitat. Dr. farmacist Petru Crăciun, reprezentant al Colegiului Farmaciștilor din România, a atras atenția că un sistem medical concentrat excesiv asupra spitalelor riscă să piardă oportunitatea de a identifica și gestiona din timp probleme care ar putea fi rezolvate în ambulatoriu. „Dacă sistemul se concentrează excesiv pe spitale, o să se confrunte cu următoarele situații: ori pacientul nu face mare lucru și vine la spital într-o fază tardivă și complicată, ori pacientul se tratează singur și vine iarăși cu probleme care ar fi putut fi evitate“, a explicat Petru Crăciun.

În opinia sa, medicii de familie și farmaciștii ar trebui să aibă un rol mai important în îngrijirea problemelor de sănătate care nu necesită servicii spitalicești. Un avantaj al farmaciei este și accesibilitatea: pentru a cere sfatul farmacistului, pacientul nu are nevoie, de regulă, de o programare.

În plus, Bogdan Chiriac, președintele Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România și al Federației Patronale a Farmaciilor din România, a atras atenția că extinderea rolului farmacistului presupune și acces la informațiile medicale relevante despre pacient. „Pentru a putea să ofere o consiliere corectă, trebuie să ai acces la informații. Iar în actualul sistem, așa cum este gândit, farmacistul este singurul jucător din sistemul de sănătate care nu are acces la dosarul pacientului“, a explicat Bogdan Chiriac. Acesta a dat exemplul persoanelor cu boli cronice care solicită suplimente alimentare sau medicamente fără prescripție, dar nu îi comunică farmacistului ce tratamente urmează. În lipsa acestor informații, crește riscul recomandărilor nepotrivite sau al interacțiunilor medicamentoase.

Românii, optimiști în ceea ce privește sănătatea mintală

Unul dintre cele mai surprinzătoare rezultate ale STADA Health Report 2026 este legat de percepția românilor cu privire la sănătatea mintală. România ocupă primul loc dintre cele 20 de țări analizate în ceea ce privește evaluarea pozitivă a propriei stări de sănătate mintală: 84% dintre respondenți declară că se simt bine din acest punct de vedere. În același timp, 49% consideră deteriorarea sănătății mintale una dintre cele mai mari provocări sociale, iar numai 26% apreciază pozitiv serviciile publice de sănătate mintală.

„Românii nu spun că țara stă bine la sănătate mintală. Ei spun: «Eu mă simt bine, dar văd problema în jurul meu»“, a remarcat Mihai Fugarevici, care consideră că rezultatele se pot explica prin optimismul și reziliența românilor, în contextul presiunilor economice și a dificultăților din sistemul medical.

Dar cât de bine reflectă această percepție starea reală de sănătate mintală? Psihoterapeuta Ștefania Voia a atras atenția că studiul se bazează pe autoevaluările respondenților, nu pe evaluări clinice, iar oamenii pot avea interpretări diferite ale stării de bine. „Vorbim de o stare de bine care poate fi confundată cu o stare de supraviețuire, în care sunt capabil să-mi duc viața, să fac ceea ce trebuie, să am un job, să am grijă de responsabilitățile mele, de familie și, în același timp, resursele pe care le consum pentru asta să creeze un minus, adică eu să fiu cu bateria descărcată“, a explicat specialista.

Faptul că o persoană reușește să-și îndeplinească responsabilitățile zilnice nu înseamnă neapărat că se simte bine din punct de vedere emoțional. Într-un mediu în care stresul, suprasolicitarea și lipsa timpului liber sunt frecvente, acestea pot ajunge să fie percepute ca o parte firească a vieții. Psihoterapeuta a subliniat și că autonomia în gestionarea propriei sănătăți nu trebuie confundată cu independența totală. Capacitatea de a lua decizii și de a folosi instrumente digitale nu exclude nevoia de sprijin, de relații apropiate și de ajutor specializat atunci când este necesar.

Grupul STADA are sediul central în Bad Vilbel, Germania, și își bazează activitatea pe o strategie construită pe trei piloni: consumer healthcare, medicamente generice și specialty pharma.

La nivel global, STADA își comercializează produsele în peste 100 de țări.

STADA România reunește aproximativ 1.000 de angajați și un ecosistem complex de operațiuni, care include diviziile comerciale Consumer Healthcare & Generics și Specialty, laboratorul de control al medicamentului STADA Hemofarm din Timișoara, depozitul din Sânandrei, județul Timiș, fabrica de la Turda, precum și hub-urile regionale de Supply Chain, Procurement și Regulatory & Quality Services.

Articol susținut de STADA