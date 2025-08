Romsilva, contraatac la ministra Buzoianu, după valul recent de critici. Regia lansează public acuzații la adresa Ministerului

Romsilva avertizează că România riscă să nu își atingă jaloanele din PNRR din cauza „întârzierii plăților aferente lucrărilor realizate în lunile mai și iunie 2025” de Ministerul Mediului, condus de userista Diana Buzoianu. Acuzațiile vin la doar o zi după ce Buzoianu a transmis către Romsilva un avertisment în legătură cu numirea noului director al Regiei.

Regia Națională a Pădurilor susține că neplata unei sume de aproape 2 milioane de euro pune în pericol continuarea lucrărilor de corectare a torenților, „parte esențială a angajamentelor asumate de România în cadrul PNRR”, conform unui comunicat de presă.

Proiectul are ca scop reducerea riscurilor generate de viituri torențiale în fondul forestier național, în nouă județe: Bacău, Buzău, Suceava, Neamț, Hunedoara, Prahova, Vâlcea, Vrancea și Prahova.

„Această situație este cauzată de dificultățile financiare ale antreprenorilor contractați, care riscă să sisteze activitatea în lipsa decontării sumelor datorate”, mai transmite Romsilva. Progresul fizic al lucrărilor este de aproximativ 80%.

Conform comunicatlui Romsilva, obiectivele principale ale proiectului includ:

Refacerea a cel puțin șase structuri de retenție a aluviunilor existente;

Construirea a minimum 30 de noi construcții aluvionare;

Împădurirea a patru hectare de teren;

Reabilitarea a peste 30 km de albii torențiale;

Construirea de garduri de vegetație și consolidări de mal;

Ridicarea a 172 de noi lucrări de retenție (baraje, praguri), dintre care 39 cu scări pentru pești;

Intervenții la nouă structuri de retenție existente, șapte dintre acestea prevăzute cu scări pentru pești;

Împăduriri pe o suprafață de nouă hectare.

HotNews a contactat-o pe ministra Diana Buzoianu pentru un punct de vedere, însă până la momentul publicării articolului, aceasta nu a răspuns solicitării.

Avertismentul ministrei Mediului

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, luni, că urmează să fie numit un Consiliul de Administrație al Romsilva care să desemneze șeful interimar al instituției.

„Înțeleg că e o mare supărare în anumite cercuri din Romsilva pentru că am trimis contractul de mandat către AMEPIP cu un articol expres despre transparență și obiectivitate în numirea directorului general interimar”, a declarat Buzoianu, într-un mesaj pe Facebook.

„Vreau să le transmit tuturor celor din Romsilva care au impresia că nu vedem la Ministerul Mediului ce jocuri joacă: voi face tot ce ține de mine pentru ca politicul și negocierile pe sub masă cu unii sau alții să nu distrugă pe mai departe această instituție. Corectitudine. Asta dorim”, a transmis ministra.

Hotelul de patru stele al Romsilva

Duminică, Diana Buzoianu a afirmat că Romsilva deţine în Bucureşti un hotel de patru stele care are un număr de camere egal cu cel al directorilor direcţiilor locale.



„Au hotel de patru stele, a avut pierderi, a avut un milion de lei pierderi. Sigur, nu e o pierdere uriaşă, dar gândiţi-vă, e un hotel de patru stele în capitala României (…) Şi-au pus 41 de săli, de camere de hotel, ei fiind 41 de directori. Asta s-a întâmplat la hotel, hotelul are 41 de camere. Câte direcţii are Romsilva astăzi? 41! Adevărul e că nu au plăcuţa cu numele, în acest punct nu s-a ajuns, dar au ştiut că facă 41 de camere”, a declarat Diana Buzoianu.



Ea spune că nu a ajuns în acel hotel, dar vrea ca acesta să fie eficient economic, altfel se poate transforma într-un centru de performanță.



Ministra a afirmat și că proiectul privind reorganizarea Regiei Autonome a Pădurilor Romsilva va fi „bullet proof”, ea anunţând că zeci de specialişti în domeniul juridic sunt consultaţi în ceea ce priveşte actul normativ privind reorganizarea instituţiei, tocmai pentru ca acesta să nu poată fi atacat cu succes în instanţă.

„Romsilva are nevoie de oameni care să facă muncă pe teren, dar nu avem nevoie de 90 de directori, de zeci de contabili, de zeci şi zeci de oameni care să facă muncă de HR. Dacă nu există nevoie reală de aceşti oameni, întrebarea este de ce au existat aceste posturi?”, a mai spus Diana Buzoianu.