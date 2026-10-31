Rubio anunță un interes internațional tot mai mare pentru un armistițiu limitat în Marea Neagră. SUA analizează propunerile Turciei și Indiei

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă că există un interes tot mai mare din partea comunității internaționale pentru facilitarea unui armistițiu limitat în Marea Neagră, care să permită transportul neîngrădit de energie și cereale de către Rusia și Ucraina, potrivit Reuters.

Rubio a precizat, în cadrul unei conferințe de presă, că Statele Unite analizează propunerile înaintate de Turcia și India pentru reluarea transporturilor de cereale. Deși menține relații atât cu Rusia, cât și cu Ucraina, Turcia este tot mai nemulțumită de atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

„Această situație amenință securitatea alimentară la nivel mondial și, într-o anumită măsură, și securitatea energetică. Ne dorim să ajungem la un acord. Acesta nu va pune capăt războiului, dar va rezolva cel puțin o problemă specifică a acestuia”, a declarat Rubio.

Erdogan critică atât Rusia, cât și Ucraina pentru atacurile din Marea Neagră

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care s-a întâlnit sâmbătă cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat că atacurile care vizează nave civile în Marea Neagră sunt inacceptabile și a îndemnat Rusia și Ucraina „să acționeze responsabil”.

„Nu putem accepta aceste atacuri în nicio circumstanță, indiferent cine le comite sau ce justificări sunt invocate. Facem apel la toate părțile să acționeze responsabil în această privință”, a adăugat liderul turc.

Ankara a transmis Rusiei și Ucrainei o propunere pentru încetarea atacurilor asupra navelor civile, însă susține că niciuna dintre cele două țări nu a dat curs inițiativei.

Zelenski a acuzat Rusia că destabilizează situația din Marea Neagră și a declarat că o parte importantă a discuțiilor cu Erdogan a fost dedicată tocmai problemelor legate de securitatea din regiune.

Erdogan a afirmat că discuțiile privind restabilirea siguranței navigației în Marea Neagră vor continua.

„Cred că ajungerea la un acord în această privință ar da un nou impuls și eforturilor de a obține o pace durabilă în Ucraina”, a adăugat el.