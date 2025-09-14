Rubio, vizită în Israel după lovitura de marți din Qatar: „Trebuie să discutăm”

Secretarul de stat american Marco Rubio începe duminică o vizită în Israel, după ce a exprimat sprijinul neclintit al Statelor Unite pentru aliatul său în războiul împotriva Hamas, în ciuda atacului israelian din Qatar care a stârnit numeroase critici, transmite AFP.

Această vizită are loc deși președintele american Donald Trump s-a arătat nemulțumit de atacul israelian de marți, care a vizat liderii mișcării islamiste palestiniene din Qatar, un alt aliat al Statelor Unite.

Această lovitură fără precedent a vizat lideri ai Hamas reuniți într-un complex rezidențial din centrul orașului Doha, capitala țării mediatoare în negocierile pentru un armistițiu în Fâșia Gaza.

Rubio: „Trebuie să discutăm”

Acest atac „nu va schimba natura relației noastre cu Israelul, dar trebuie să discutăm despre impactul pe care îl va avea”, a declarat șeful diplomației americane jurnaliștilor înainte de plecare.

Potrivit Departamentului de Stat, scopul acestei călătorii a lui Rubio este de a asigura Israelul de sprijinul Statelor Unite, înainte de iminenta recunoaștere a unui stat palestinian de către mai multe țări în cadrul Adunării Generale a ONU.

După începerea războiului din Gaza, declanșat de un atac fără precedent al Hamas pe teritoriul israelian la 7 octombrie 2023, Israelul a decimat conducerea mișcării islamiste, jurând să o distrugă și să o alunge din teritoriul palestinian unde preluase puterea în 2007.

„Liderii teroriști ai Hamas care trăiesc în Qatar nu le pasă de soarta locuitorilor din Gaza. Au blocat toate încercările de încetare a focului pentru a prelungi războiul la nesfârșit”, a afirmat Netanyahu pe X.

„Eliminarea lor ar însemna eliminarea principalului obstacol în calea eliberării tuturor ostaticilor noștri și a sfârșitului războiului”, a adăugat el.

Netanyahu, un „obstacol”

Dar pentru Forumul familiilor ostaticilor israelieni reținuți în Gaza, Netanyahu este cel care reprezintă un „obstacol” în calea încheierii războiului.

„De fiecare dată când un acord este pe punctul de a fi încheiat, Netanyahu îl sabotează”, a acuzat organizația.

În Fâșia înfometată, asediată și devastată de aproape doi ani de război, armata israeliană își continuă ofensiva în orașul Gaza, pe care îl prezintă ca fiind unul dintre ultimele bastioane ale Hamas pe care dorește să le controleze.

Sâmbătă, armata a afirmat că peste 250.000 de locuitori au părăsit orașul Gaza de la intensificarea bombardamentelor.

Purtătorul de cuvânt al Apărării Civile din Gaza, Mahmoud Bassal, a spus însă că doar 68.000 de persoane au reușit să evacueze orașul.

Conform estimărilor recente ale ONU, aproximativ un milion de palestinieni trăiesc în și în jurul orașului Gaza, cel mai mare din teritoriul palestinian.

Sâmbătă, armata israeliană a aruncat fluturași prin care îndemna locuitorii din cartierele vestice ale orașului Gaza să se evacueze spre sud.