Actualitate

„Rugămintea doamnei președinte”. Mesajul trimis judecătorilor Curții de Apel București înaintea conferinței de presă a conducerii

HotNews.ro
Conferința Curții de Apel București din 11 decembrie 2025. Inquam Photos / Gyozo / Baghiu
Conferința Curții de Apel București din 11 decembrie 2025. Inquam Photos / Gyozo / Baghiu

Conferința de presă susținută acum de toată conducerea Curții de Apel București este una fără precedent, fiind convocată după documentarul Recorder „Justiție capturată”.

Înaintea conferinței de presă, judecătorii au primit, pe un grup intern, un mesaj de la purtătoarea de cuvânt a instituției, Ionela Tudor:

„Rugămintea doamnei președinte ( n.r. – Liana Arsenie, președintele Curţii de Apel Bucureşti) este să veniți pentru susținere la conferința de presă. Trebuie să fim uniți împotriva acestui asalt împotriva justiției. Acum vă așteptăm la sala de consiliu. Vă rog să veniți cei care sunteți prezenți”.

Citește și
VIDEO Moment șoc la conferința de presă a Curții de Apel București. O judecătoare a luat cuvântul și a spus că mărturiile din filmul Recorder spun adevărul / Au venit toți cei 13 membri ai Colegiului de Conducere

