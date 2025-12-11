„Rugămintea doamnei președinte”. Mesajul trimis judecătorilor Curții de Apel București înaintea conferinței de presă a conducerii

Conferința de presă susținută acum de toată conducerea Curții de Apel București este una fără precedent, fiind convocată după documentarul Recorder „Justiție capturată”.

Înaintea conferinței de presă, judecătorii au primit, pe un grup intern, un mesaj de la purtătoarea de cuvânt a instituției, Ionela Tudor:

„Rugămintea doamnei președinte ( n.r. – Liana Arsenie, președintele Curţii de Apel Bucureşti) este să veniți pentru susținere la conferința de presă. Trebuie să fim uniți împotriva acestui asalt împotriva justiției. Acum vă așteptăm la sala de consiliu. Vă rog să veniți cei care sunteți prezenți”.