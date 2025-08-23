„Rugămintea” lui Ilie Bolojan pentru cetățenii Republicii Moldova înaintea alegerilor parlamentare

Prim-ministrul Ilie Bolojan a efectuat o primă vizită de lucru la Chișinău, sâmbătă, și i-a îndemnat pe cetățenii Republicii Moldova să voteze la alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite Agerpres.

Premierul României și omologul său din Republica Moldova, Dorin Recean, au participat la o întâlnire cu cetățenii din regiune în satul Bardar din raionul Ialoveni, acolo unde Ilie Bolojan a vorbit și despre alegerile parlamentare din toamnă.

„Să știți că fiecare lucru depinde în primul rând de fiecare dintre noi și de dumneavoastră va depinde viitorul Moldovei. Faceți ceea ce considerați de cuviință. Rugămintea mea este să mergeți la vot. Votați așa cum vă dictează conștiința. Fiecare vot are importanța lui”, a spus Bolojan.

Premierul Republicii Moldova a vorbit despre șansele de aderare la Uniunea Europeană.

„Nimeni nu o să vină să construiască viața noastră, nimeni nu o să vină să construiască drumuri pentru noi, școli, business-uri, mă refer la mediul de afaceri. Avem acum această oportunitate pe care nu am mai avut-o de la independență încoace, să devenim membri ai Uniunii Europene chiar către sfârșitul anilor acestora, către 2028 – 2030, dar depinde de noi să muncim, să ne facem temele acasă, ca să construim viața pentru copilașii aceștia pe care îi vedem aici”, a declarat Dorin Recean.

Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a deplasat sâmbătă în Republica Moldova, într-o vizită pe care a spus că o efectuează „în semn de atașament pentru românii basarabeni”. Cu ocazia deplasării peste Prut, premierul României s-a întâlnit și cu președinta Maia Sandu.