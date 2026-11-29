Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, a declarat că primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, nu va mai fi susținut de către liberali pentru un nou mandat la viitoarele alegerile locale.

„Chestiunea legată de mine personal și de Chirica, eu din aprecierea mea și cred că nu greșesc, nu am intrat prea mult în această, în acest stil de mahalal al primarului Chirica, cunoscut fiind pentru derapaje, pentru limbajul suburban, pentru de multe ori acțiuni din zona interlopă și falimentul administrativ pe care l-am subliniat de ceva vreme și la care mă raportez. Nu mai vreau să vorbesc despre mentalitatea pesedistă și auristă a personajului și să vă spun că din punctul meu de vedere lucrurile sunt aproape încheiate, tranșate din punctul meu de vedere. O spun ca președinte, nu ca un om care am luat deja această decizie. Mihai Chirica nu va mai fi candidatul Partidului Național Liberal pentru alegerile locale din 2028. Nu va mai candida la nimic, cum a și vrut de altfel să fie parlamentar și organizația l-a scos de pe aceste liste în vara lui 2024”, a declarat deputatul liberal pentru publicația locală Ziarul de Iași.

Șeful PNL Iașia a precizat că nu este vorba despre o hotărâre luată în nume personal, în ciuda divergențelor dintre ei, ci despre o situație care urmează să fie analizată, conform statutului, în structurile de conducere ale partidului.

Muraru a mai apreciat că sunt edili liberali cu o activitate mult mai bună decât Chirica.

„Astăzi, poate cu nicio excepție, toți primarii PNL, ca performanță administrativă, din județul Iași sunt peste Chirica și ar fi de zece ori mai buni primari ai Iașului decât Chirica. Și nu observ în Partidul Național Liberal pe nimeni care să îmi spună că Mihai Chirica trebuie să rămână în Partidul Național Liberal, să fie un membru relevant și să candideze din partea noastră în 2028”, a mai spus liderul PNL Iași, citat de Ziarul de Iași.

Chirica a câștigat două mandate consecutive de primar al municipiul Iași, cu susținerea PNL, în 2020 și în 2024. Înainte de a trece în tabăra liberalilor, el a câștigat primul mandat de primar în 2016.

Muraru a explicat și de ce PNL l-a susținut pe Chirica în 2020.

„Sigur, n-am fost eu în postura în care l-am adus, chiar m-am opus și la acel moment, dar am respectat decizia organizației pentru că am considerat că poate fi susținut un asemenea om care să scoată pentru totdeauna Iașul de pe orbita pesedistă, care poate să pună niște proiecte pe agendă și care poate să rezolve niște probleme administrative. Noi am ajuns într-o situație în care Primăria a devenit cel mai mare dușman al ieșenilor. Administrația condusă de Chirica este într-un proces, din punctul meu de vedere, continuu de distrugere a orașului și a comunității”, a afirmat președintele PNL Iași.