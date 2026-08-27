Moscova a anunțat ultima măsură împotriva României. Decizie pe fondul incursiunile dronelor rusești / Reacția Bucureștiului

Ministerul de Externe de la Moscova, citat de agenția Interfax, a anunțat că „această măsură reprezintă un răspuns la decizia anterioară nefondată a părții române de a declara persona non grata un angajat al Ambasadei Rusiei la București”.

Rusia a anunțat joi că a decis să expulzeze un diplomat din Ambasada României la Moscova, potrivit Ministerului Afacerilor Externe citat de Interfax.

„Pe 27 august, însărcinata cu afaceri a României în Rusia, Liliana Burda, a fost convocată la Departamentul de Protocol de Stat al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei. Ei i s-a înmânat o notă din partea ministerului prin care se comunică că un angajat al Ambasadei României la Moscova a fost declarat persona non grata”, a precizat Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei.

Ministerul a subliniat că „această măsură reprezintă un răspuns la decizia anterioară nefondată a părții române de a declara persona non grata un angajat al Ambasadei Rusiei la București”.

Însărcinata cu afaceri a României la Moscova, Liliana Burda, fusese convocată la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei miercuri.

Răspunsul Bucureștiului

Ministerul Afacerilor Externe de la București a confirmat joi decizia de expulzare a unui membru al personalului Ambasadei României la Moscova.

„Această măsură a părții ruse are caracter de reciprocitate, survenind ca răspuns la decizia adoptată de către autoritățile române, la 27 iulie 2026, privind declararea ca inacceptabil a unui membru al Ambasadei Federației Ruse la București”, a spus MAE.

„Reamintim că decizia respectivă a autorităților române a reprezentat o reacție la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care Armata Română a doborât trei drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național”, au mai spus oficialii români.

Decizia expulzării diplomatului rus a venit pe 27 iulie. Tot atunci, România a decis să-și cheme ambasadorul la Moscova, pe Cristian Istrate, pentru consultări.

Ulterior, diplomația rusă a lansat mai multe amenințări la adresa României.

Avertismentul Mariei Zaharova

Inițial, Ambasada Rusiei la București a distribuit în mediul online declarațiile Mariei Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, „privind insinuările autorităților române referitoare la pretinsele încălcări ale spațiului aerian al României de către dronele rusești (28 iulie 2026)”.

„Respingem aceste noi pretenții nefondate”, a spus ea.

De asemenea, ea a acuzat faptul că „incidentele regizate și campania de propagandă care le însoțește demonstrează încercarea conducerii României de a acoperi consecințele eșecului politicii sale iresponsabile de sprijinire a regimului de la Kiev”.

Zaharova a punctat, în finalul mesajului ei: „Acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns”.

Rusia a spus că nu-și va retrage ambasadorul din România

În august, Aleksei Fadeev, director adjunct al Departamentului pentru comunicare din Ministerul rus al Afacerilor Externe, a spus că Rusia nu îşi va rechema ambasadorul din România pentru consultări, dar că expulzarea unui diplomat rus de către Bucureşti va primi un răspuns adecvat.

„Respingem pretenţiile formulate de partea română. Nu vedem motive să imităm gesturile teatrale ale altora. Nu intenţionăm să ne retragem ambasadorul de la Bucureşti pentru consultări”, a spus oficialul din MAE rus.

„În ceea ce priveşte consecinţele expulzării diplomatului rus din România, aşa cum s-a menţionat deja, acest gest neprietenos va primi cu siguranţă un răspuns adecvat, în forma şi în termenele pe care Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei le va considera corespunzătoare şi optime”, a punctat Aleksei Fadeev.