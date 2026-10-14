Rusia a arestat un jurnalist japonez pe care îl acuză de spionaj

Rusia a anunțat că a reținut un jurnalist japonez sub suspiciunea de spionaj și a acuzat Tokyo că folosește corespondenții presei pentru a culege informații, mutare care marchează un nou punct de cumpănă în relațiile bilaterale ruso-nipone, care s-au deteriorat brusc în ultimele luni, transmite Reuters.

Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei l-a identificat pe jurnalist drept Yuki Imai, iar agenția de securitate FSB a precizat că acesta lucra pentru ziarul „Hokkaido Shimbun”, o publicație regională din insula nordică a Japoniei.

Acesta a fost reținut în regiunea Sahalin din Extremul Orient cu o zi înainte de data la care intenționa să părăsească țara, a precizat FSB fără a specifica data exactă.

Agenția l-a acuzat că a colectat și stocat informații privind capacitățile de apărare ale Rusiei în scopuri de spionaj, informații care, potrivit acesteia, ar putea fi folosite împotriva securității ruse.

Ziarul „Hokkaido Shimbun” nu a confirmat identitatea jurnalistului, precizând doar că încă verifică detaliile și că siguranța reporterului este prioritatea sa principală.

Japonia l-a convocat pe ambasadorul rus

Secretarul-șef al Cabinetului japonez, Minoru Kihara, a declarat miercuri că Tokyo a solicitat autorităților ruse informații și a cerut un tratament echitabil și considerație umanitară pentru cetățeanul japonez.

Un înalt funcționar al Ministerului Afacerilor Externe japonez l-a convocat ulterior pe ambasadorul rus în Japonia și a formulat un protest cu privire la reținerea cetățeanului japonez și la emiterea unilaterală de declarații referitoare la această chestiune fără a oferi explicații către Tokyo, a precizat ministerul într-un comunicat.

Directorul general al Biroului pentru Afaceri Europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Kimitake Nakamura, i-a solicitat, de asemenea, ambasadorului Nikolay Nozdrev să organizeze cât mai curând o întâlnire cu jurnalistul reținut, a precizat ministerul.

Într-un reportaj video difuzat de televiziunea de stat rusă, trei bărbați mascați, îmbrăcați în uniforme negre, încătușează un bărbat întins pe jos, în timp ce o voce din off afirma că acesta era suspectat de spionaj.

Înregistrarea video îl arată pe bărbat fiind însoțit de doi agenți ai FSB într-un avion, apoi într-o cușcă într-un tribunal din Moscova, care a dispus reținerea sa pentru aproape două luni.

Russia has arrested a Japanese journalist on suspicion of espionage, accusing him of collecting information about Russian military personnel who have participated in the Ukraine conflict. Yuki Imai, 34, a correspondent for Japan’s Hokkaido Shimbun newspaper based in Yuzhno-Sakhalinsk, has been remanded in custody until December 12, Kommersant reports. According to the FSB, Imai was acting on instructions from Japanese intelligence and had questioned local residents about mobilised soldiers and volunteers. The journalist, who previously studied at St Petersburg State University, has covered the disputed Kuril Islands and Russia–North Korea relations. — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) October 13, 2026

Este cea mai mediatizată reținere a unui jurnalist străin de la reținerea, în 2023, a reporterului „Wall Street Journal”, Evan Gershkovich.

Gershkovich, care susține că arestarea sa a fost o operațiune sub acoperire a FSB planificată cu atenție, a fost găsit vinovat de spionaj de către un tribunal rus, condamnat la 16 ani de închisoare și apoi eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri între Est și Vest, în august 2024.

Tensiunile pe relația Rusia-Japonia, tot mai mari

Cazul se adaugă tensiunilor de lungă durată dintre Rusia și Japonia, care încă nu au semnat un tratat oficial de pace privind cel de-al Doilea Război Mondial din cauza unei dispute teritoriale asupra Insulelor Kurile, cunoscute în Japonia sub numele de Teritoriile de Nord.

Aceste tensiuni s-au intensificat când Japonia s-a alăturat sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei în legătură cu războiul din Ucraina, Rusia considerând Japonia o țară „neprietenoasă”.

Cu toate acestea, relațiile comerciale se mențin, Japonia fiind un cumpărător de gaz natural lichefiat rusesc.

Apoi, în luna august, președintele rus Vladimir Putin a vizitat una dintre insulele disputate, provocând un val de indignare în Japonia. Marți, o delegație dintr-o provincie chineză a vizitat aceeași insulă, ceea ce pare să indice o coordonare mai strânsă între Moscova și Beijing în criticile aduse Tokyo-ului.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat marți că Japonia a refuzat să ia în considerare îngrijorările Moscovei cu privire la ceea ce ea a numit „remilitarizarea” Tokyo-ului. Ea a criticat presupusa utilizare de către Japonia a jurnaliștilor acreditați în Rusia pentru a culege informații care ar putea submina securitatea Rusiei.

„Trebuie să remarcăm că ceea ce s-a întâmplat va deveni un factor suplimentar care va întuneca atmosfera relațiilor ruso-japoneze”, a spus Zaharova.

Întrebat dacă îmbunătățirea relațiilor dintre Rusia și SUA, precum și achizițiile de GNL ale Japoniei de la Rusia îngreunează luarea de contramăsuri de către Tokyo, Kihara, din partea Japoniei, a răspuns: „Este adevărat că există multe probleme între Japonia și Rusia.”