Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a Ucrainei. 280.000 de gospodării au rămas fără curent. Apelul lui Zelenski către aliați

Atacurile lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice a Ucrainei în ultimele 24 de ore au provocat întreruperi grave ale alimentării cu energie electrică în mai multe regiuni. Aproximativ 280.000 de gospodării au rămas fără curent, a anunțat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski, potrivit Kyiv Post și Kyiv Independent.

Atacurile rusești asupra Ucrainei s-au soldat cu cinci morți și cel puțin 46 de răniți, au anunțat autoritățile regionale. Forțele ucrainene au doborât 105 dintre cele 134 de drone lansate de Rusia în cursul nopții, inclusiv drone de atac propulsate cu reacție, a anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Potrivit comunicatului, dronele rusești au lovit 20 de locații, iar resturi ale aparatelor doborâte au căzut în alte 10 zone.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, șeful statului ucrainean a prezentat zonele afectate de atacurile desfășurate în cursul nopții și în dimineața zilei de sâmbătă. Au fost vizate centralele de cogenerare (care produc simultan energie electrică și termică), stațiile electrice, instalațiile de distribuție a gazelor naturale și infrastructura feroviară din nordul, centrul și estul Ucrainei.

„Ieri seară, drone rusești Shahed au lovit o centrală de cogenerare din Kiev. Numai în cursul acestei nopți, patru stații electrice au fost lovite în regiunea Dnipropetrovsk. Spre dimineață, o dronă rusească a lovit o centrală de cogenerare din Șostka. În urma atacurilor rusești, situația alimentării cu energie electrică din regiunile noastre este dificilă”, a transmis Zelenski.

Potrivit datelor prezentate de președintele ucrainean, aproximativ 200.000 de gospodării din orașul Dnipro și din regiunea Dnipropetrovsk sunt în continuare fără energie electrică.

În regiunea Kiev, peste 80.000 de gospodării au rămas fără curent.

„Lumea vede că Rusia vizează în mod deliberat infrastructura civilă”

Pe lângă infrastructura de producere și transport a energiei electrice, forțele ruse și-au extins atacurile din ultimele 24 de ore asupra unor coridoare de transport strategice și instalații de distribuție a gazelor naturale.

Zelenski a confirmat că muniția rusească a lovit infrastructura feroviară din Dnipro și Harkov, afectând transportul de călători și de marfă pe principalele rute feroviare din centrul și estul țării.

De asemenea, în regiunea Dnipropetrovsk, un atac rusesc a vizat o instalație de distribuție a gazelor naturale, ceea ce ridică îngrijorări privind aprovizionarea cu combustibil a rețelelor de încălzire centralizată.

„Echipele de intervenție lucrează pentru a înlătura consecințele atacurilor și fac tot posibilul pentru a restabili alimentarea cu energie electrică”, a mai transmis Zelenski.

„Lumea vede că Rusia vizează în mod deliberat infrastructura civilă în fiecare zi. Toți cei care nu vor ca această escaladare provocată de Rusia să se extindă și mai mult în Europa trebuie să ajute Ucraina”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.

„Este nevoie de măsuri ferme, care să contribuie cu adevărat la instaurarea păcii: sancțiuni împotriva agresorului și noi pachete de sprijin pentru Ucraina”, a adăugat președintele ucrainean.