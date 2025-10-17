Rusia a condamnat la ani grei de închisoare 15 militari ucraineni pe care i-a luat prizonieri

Soldat ucrainean eliberat din captivitate în iulie 2025 după un schimb de prizonieri între Kiev și Moscova, FOTO: Efrem Lukatsky / AP / Profimedia Images

Cincisprezece membri ai unui grup paramilitar ucrainean au fost condamnați vineri de un tribunal militar din Rusia pentru participare la „o organizație teroristă” și au primit pedepse cuprinse între 15 și 21 de ani de închisoare într-o colonie penală de maximă siguranță, a anunțat procurorul general al Rusiei, citat de Reuters.

Bărbații erau membri ai Batalionului „Aidar” din Ucraina și au fost capturați în 2022. Procesul lor s-a desfășurat în spatele ușilor închise la un tribunal militar din orașul Rostov-pe-Don, în sudul Rusiei.

Nu a existat nicio reacție imediată din partea Ucrainei în legătură cu verdictul, deși Avocatul Poporului de la Kiev a descris anterior procesul drept „rușinos”.

Organizațiile pentru drepturile omului, inclusiv Memorial din Rusia, au susținut că urmărirea penală a acestor bărbați a reprezentat o încălcare a Convențiilor de la Geneva privind tratamentul prizonierilor de război. Memorial este organizația neguvernamentală rusă care a fost premiată cu Premiul Nobel pentru Pace în 2022, după ce președintele Vladimir Putin a declanșat invazia în Ucraina.

Moscova susține că militarii au fost judecați pentru fapte din timpul Războiului din Donbas

Rusia neagă că a încălcat Convențiile de la Geneva prin inculparea prizonierilor ucraineni și susține că acuzațiile aduse acestora se bazează pe activități pe care aceștia le-ar fi comis cu până la opt ani înainte de februarie 2022, în timpul conflictului dintre forțele regulate ucrainene și separatiștii pro-ruși din Donbas. Bărbații nu au fost acuzați de crime de război.

„Aidar” a fost unul dintre zecile de batalioane de voluntari care au apărut în Ucraina după izbucnirea în 2014 a luptelor cu grupările susținute de Rusia, care au declarat „republici” separatiste în estul țării după ce Moscova a ocupat și anexat ilegal Crimeea. Unitățile ucrainene, unele cu rădăcini ultranaționaliste, au fost ulterior integrate în forțele armate ucrainene.

Acuzațiile împotriva bărbaților vizau perioada dintre august 2014 și martie 2022, când aceștia au fost învinuiți că au făcut parte dintr-un grup terorist interzis și că au comis acte menite să ducă la „preluarea violentă a puterii și răsturnarea ordinii constituționale a Federației Ruse”.

Publicația rusă Mash a citat un avocat al acuzaților, care a declarat că doi dintre ei și-au recunoscut vina, însă ceilalți treisprezece intenționează să facă apel.