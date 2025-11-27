Rusia a condamnat opt oameni la pedeapsa maximă pentru atacul asupra podului Kerci / Reacția unuia dintre ei în instanță: Toți am fost testați cu detectorul de minciuni

Opt oameni condamnați la închisoare pe viață în Rusia pentru atacul asupra podului Kerci. Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Un tribunal militar rus a condamnat opt bărbați la închisoare pe viață pentru rolul pe care l-ar fi jucat în atacul cu bombă asupra podului Kerci care leagă regiunea Krasnodar din Rusia de Crimeea, transmite Reuters.

Agenția de informații interne a Ucrainei, SBU, și-a asumat responsabilitatea pentru atacul care, în octombrie 2022, a distrus o parte din podul de 19 km, ucigând cinci persoane și avariind această rută de aprovizionare cheie pentru forțele ruse care luptă în Ucraina.

Rusia a anexat Crimeea de la Ucraina în 2014, iar podul a fost un proiect emblematic pentru președintele Vladimir Putin, care l-a deschis traficului rutier traversându-l cu un camion în 2018.

Șoferul camionului care transporta explozibilii a fost ucis în atac, la fel ca și patru persoane aflate în apropiere. O secțiune a podului s-a prăbușit parțial.

Cei opt bărbați condamnați joi pentru terorism au fost acuzați că au făcut parte dintr-un grup organizat care a ajutat Ucraina să organizeze atentatul.

Vasyl Malyuk, șeful SBU din Ucraina, a declarat în 2023 că explozivii fuseseră puși în cilindri metalici ascunși în role mari de folie de plastic. El a spus că SBU a folosit și alte persoane în complot, dar acestea nu aveau habar despre ceea ce se întâmpla cu adevărat.

Toți cei opt și-au susținut nevinovăția în cadrul procesului cu ușile închise și au declarat că nu știau despre complotul ucrainean. Cei acuzați de contrabandă cu explozibili au declarat că nu știau ce transportau. Procurorii statului au susținut că trebuie să fi știut.

Aflat într-o cușcă de sticlă din sala de judecată împreună cu ceilalți acuzați, unul dintre inculpați a declarat că toți cei opt au fost supuși testelor cu detectorul de minciuni, în cadrul cărora și-au susținut nevinovăția, că toți au cooperat cu anchetatorii și că nimeni nu a depus mărturie împotriva lor.

Procurorii au afirmat că explozivii au fost transportați ilegal pe cale rutieră din Ucraina prin Bulgaria, Armenia și Georgia.