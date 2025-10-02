Rusia a confiscat imperiul alimentar al miliardarului Denis Shtengelov

O instanță din Rusia a dispus miercuri confiscarea grupului KDV al miliardarului Denis Shtengelov, după ce l-a desemnat pe acesta și pe tatăl său Nikolai drept extremiști, a informat agenția de știri Interfax, preluată de Reuters și Bloomberg.

Verdictul este cel mai recent caz de mare amploare în care statul rus a confiscat active interne prin intermediul instanțelor, după ce în acest an a naționalizat un producător de aur, un comerciant de cereale și un aeroport din Moscova.

Denis Shtengelov deține, de asemenea, lanțul de supermarketuri Yarche!, care are peste 1.300 de magazine.

Conform publicației rusești Izvestia, el locuiește în Australia.

KDV a fost fondată de Denis Shtengelov în urmă cu peste 30 de ani, iar acesta deține o participație majoritară în companie în valoare de cel puțin 2,6 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index.

KDV are peste 39.000 de angajați în 14 fabrici și este al patrulea producător de alimente și băuturi din Rusia, potrivit cercetătorului INFOLine.

Compania produce sute de articole, de la chipsuri și snacks-uri la alimente pentru copii, și a înregistrat venituri de 305 miliarde de ruble în 2024, potrivit bazei de date Spark-Interfax.

De ce a fost acuzat Denis Shtengelov

Procurorii ruși au susținut într-o plângere depusă în august că firmele legate de antreprenor au furnizat forțelor ucrainene alimente, potrivit Interfax.

Ei au susținut, de asemenea, că tatăl său, Nikolai, a înființat o unitate paramilitară pe teritoriul inamicului și că KDV a trimis veniturile din operațiunile sale rusești către așa-numitele jurisdicții neprietenoase, fără aprobarea autorităților de reglementare.

Biroul de presă al KDV a refuzat să comenteze. Avocații lui Shtengelov au declarat că intenționează să facă apel împotriva deciziei instanței, potrivit Interfax.

„Cazul KDV instituționalizează „extremismul” drept o cale legală rapidă pentru exproprieri”, a declarat Ilia Shumanov, expert anticorupție care urmărește cazurile de naționalizare din Rusia.