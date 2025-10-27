Rusia a folosit drone pentru a vâna civili în Ucraina, arată un raport ONU / „Îi urmăresc efectiv pe oameni, fie că sunt în grădinile lor, acasă sau pe stradă”

Rusia a folosit drone pentru a urmări și alunga civili din localitățile aflate aproape de linia frontului din Ucraina, forțând mii de oameni să-și părăsească locuințele, într-o acțiune care echivalează cu o crimă împotriva umanității, potrivit unei anchete a ONU.

Comisia Internațională Independentă de Anchetă privind Ucraina arată, într-un raport publicat luni, că dronele rusești echipate cu camere au hărțuit civili pe distanțe mari, iar unii dintre aceștia au fost ulterior atacați cu explozive în timp ce încercau să se adăpostească, notează Reuters.

„Aceste atacuri au fost comise ca parte a unei politici coordonate de alungare a civililor din acele teritorii și echivalează cu o crimă împotriva umanității, prin strămutarea forțată a populației”, se arată în raportul de 17 pagini care urmează să fie prezentat în această săptămână Adunării Generale a ONU.

Concluziile se bazează pe interviuri cu 226 de persoane – victime, martori, lucrători umanitari și reprezentanți ai autorităților locale – precum și pe analiza a sute de materiale video.

Atacurile descrise în raport au avut loc pe parcursul a mai bine de un an, în trei regiuni din sudul Ucrainei, aflate aproape de linia frontului și de malul opus al râului Nipru, controlat de forțele ruse.

Rusia neagă că ar viza în mod intenționat civili în Ucraina, deși forțele sale au ucis mii de persoane de la declanșarea invaziei la scară largă, acum trei ani și jumătate. Ucraina a atacat, la rândul său, obiective de infrastructură civilă din Rusia și din teritoriile ucrainene ocupate de ruși, însă la o scară mult mai redusă.

Potrivit raportului, o femeie din Herson a fost urmărită de o dronă în august 2024, în timp ce își parca mașina, și rănită după ce aparatul a atacat-o în momentul în care încerca să se refugieze în garaj. În aceeași zi, alte două drone au lovit locuința ei, pe care a fost nevoită ulterior să o părăsească.

Atacurile cu drone au dus la o scădere accentuată a populației în unele zone, unde au mai rămas doar persoane în vârstă sau cu dizabilități, se mai arată în raport.

„Nu există nicio îndoială că operatorii acestor drone au acționat cu intenție”, a declarat pentru Reuters Erik Mose, președintele Comisiei de Anchetă. „Îi urmăresc efectiv pe oameni, fie că sunt în grădinile lor, acasă sau pe stradă”, a spus acesta.

Unii dintre supraviețuitorii intervievați de anchetatorii ONU au spus că s-au simțit „vânați”, iar Mose a precizat că și autorii atacurilor au folosit același termen în înregistrările video cu drone publicate online.

Raportul arată că inclusiv pompieri, cadre medicale și alte echipe de intervenție au fost atacate, ceea ce i-a lăsat pe localnici fără servicii de urgență exact acolo unde erau cel mai necesare.

Comisia ONU afirmase deja, într-un raport publicat în luna mai, că aceste atacuri echivalează cu crima împotriva umanității prin omor. În noul document, anchetatorii concluzionează că ele reprezintă totodată o formă de strămutare forțată și că s-au extins pe o zonă mai largă, de peste 300 de kilometri.

Raportul mai consemnează că autoritățile ruse au coordonat acțiuni de deportare sau transfer al civililor din zonele regiunii Zaporojie aflate sub controlul lor – acțiuni care, potrivit anchetatorilor, constituie crime de război.