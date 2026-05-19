Rusia a început un mare exercițiu nuclear cu zeci de mii de militari și lansări de rachete balistice

Un bombardier strategic Tupolev Tu-22M3 Backfire (stânga) și un avion de luptă multirol Su-35 (dreapta), zburând în timpul unor exerciții comune ale forțelor armate ale Rusiei și Belarusului, 9 februarie 2022 FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Armata rusă a început marți trei zile de exerciții și antrenamente cu arme nucleare, mobilizând zeci de mii de militari, a anunțat dimineață Ministerul Apărării din Rusia, cu câteva ore înainte ca Vladimir Putin să se ducă în China pentru o vizită oficială, notează Reuters și AFP.

Exercițiile, la care vor participa 64.000 de persoane și 7.800 de unități de echipament militar, vor simula „pregătirea și utilizarea forțelor nucleare în caz de agresiune” și vor include lansarea de rachete balistice și de croazieră.

Vor participa la exerciții forțele ruse de rachete, flotele din Nord și Pacific, aviația strategică și unități din districtele militare Leningrad și Central .

Sunt implicate lansatoare de rachete, avioane și submarine

Vor fi implicate peste 200 de lansatoare de rachete, 140 de aeronave, 73 de nave de suprafață și 13 submarine, inclusiv opt submarine nucleare strategice.

Exercițiile vor include, de asemenea, instruire privind modul de utilizare a armelor nucleare tactice rusești desfășurate în Belarus, a declarat ministerul.

De când a atacat Ucraina în urmă cu patru ani, Moscova a menționat de numeroase ori puterea sa nucleară și a amenințat în repetate rânduri că ar putea să folosească acest tip de armament.

Noile exerciții au loc după expirarea, în februarie, a tratatului New Start, ultimul tratat care limitează arsenalele nucleare rusești și americane.

Belarusul a transmis că exercițiul nuclear programat „nu este îndreptat împotriva țărilor terțe și nu constituie o amenințare la adresa securității regionale”.

Anul trecut, armata rusă a desfășurat Oreșnik, cea mai recentă rachetă hipersonică cu capacitate nucleară, pe teritoriul Belarusului, o țară care se învecinează cu trei state membre ale Alianței Atlantice, Polonia, Lituania și Letonia, precum și cu Ucraina.

Sâmbătă, Rusia a suferit unul dintre cele mai masive atacuri cu drone din partea Ucrainei de la începutul conflictului, ca răspuns la bombardamentele rusești de dinainte asupra Kievului.