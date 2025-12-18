Rușii au desfășurat racheta balistică Oreșnik, dotată cu capacitate nucleară, în Belarus. „Și este operațională”

Racheta balistică rusească cu capacitate nucleară Oreșnik este desfășurată și în Belarus începând de miercuri, a anunța președintele acestei țări, Aleksandr Lukașenko, în cadrul conferinței lui anuală de presă de la Minsk, informează agențiile AFP și EFE.

„Oreșnik se află în Belarus de ieri. Și este operațională”, a spus joi Lukașenko.

Omologul și aliatul său rus Vladimir Putin anunțase din luna august că Rusia a început producția de serie a acestei rachete de ultimă generație și că până la sfârșitul anului în curs ea va fi desfășurată de asemenea în Belarus, notează Agerpres.

Racheta Oreșnik a fost introdusă recent în arsenalul militar rus și este echipată cu șase focoase, fiecare dintre acestea având la rândul lor câte șase submuniții.

La exercițiile militare comune ruso-belaruse „Zapad-2025”, desfășurate în septembrie, a fost simulată și lansarea rachetelor de acest tip.

Rusia a folosit în premieră racheta Oreșnik în condiții reale de luptă în noiembrie anul trecut, împotriva unei infrastructuri militare în orașul ucrainean Dnipro.

Racheta, care pe traiectoria sa finală a atins o viteză de peste Mach 11 (de peste 11 ori viteza sunetului), nu a avut însă încărcături explozive, lovindu-și ținta doar prin forța cinetică.

Decizia Moscovei de a recurge la această armă trebuie înțeleasă ca un avertisment adresat Occidentului, a transmis la acel moment Kremlinul, ca răspuns în urma primelor atacuri ucrainene cu rachete americane ATACMS și britanice Storm Shadow asupra unor ținte militare în Rusia.