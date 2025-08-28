Rusia a lovit clădirile ambasadei UE la Kiev și British Council / Ambele au fost grav avariate / UE și Kievul acuză Moscova că a vizat deliberat diplomații

Clădirea delegației UE la Kiev, avariată de un atac rusesc. FOTO: X/Antonio Costa

Joi, președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că pagubele aduse clădirii delegației UE din Kiev au fost „deliberate”, adăugând că este „îngrozit” de atacurile rusești, scriu Politico și Reuters.

Rusia a lovit joi dimineață o clădire care găzduia delegația UE la Kiev, provocând pagube semnificative.

Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a declarat că clădirea a fost „grav avariată de unda de șoc” provocată de barajul „masiv” de drone și rachete balistice lansate de Rusia asupra Ucrainei în timpul nopții, în urma căruia cel puțin 10 persoane au fost ucise și 30 rănite.

Russia’s “peace” last night: a massive strike on Kyiv with drones and ballistic missiles.



At least 10 killed, 30 injured, many buildings destroyed.



The EU Delegation was severely damaged by the shock wave.



This is Moscow’s true answer to peace efforts. pic.twitter.com/26pxCwAvxa — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) August 28, 2025

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a declarat că atacul Rusiei „a vizat diplomații, încălcând în mod direct Convenția de la Viena”.

Șefa afacerilor externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că atacul Rusiei din timpul nopții a fost „o alegere deliberată de a escalada și de a batjocori eforturile de pace”.

While the world seeks a path to peace, Russia responds with missiles.



The overnight attack on Kyiv shows a deliberate choice to escalate and mock the peace efforts.



Russia must stop the killing and negotiate. — Kaja Kallas (@kajakallas) August 28, 2025

Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine.



My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike.



The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo — António Costa (@eucopresident) August 28, 2025

Cu toate acestea, el a afirmat: „UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea Rusiei nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina și de poporul său”.

„Condamn cu fermitate aceste atacuri brutale, un semn clar că Rusia respinge pacea și alege teroarea”, a declarat și comisara UE pentru extindere, Marta Kos, într-o declarație pe rețelele sociale.

„Solidaritatea noastră deplină se îndreaptă către personalul UE, familiile acestora și toți ucrainenii care îndură această agresiune”, a continuat ea.

Atac asupra British Council

Potrivit The Telegraph, Rusia a lansat de asemenea două rachete asupra clădirii în care se află British Council din Kiev într-un atac „deliberat”.

Imaginile video, verificate de The Telegraph, arată momentul în care o rachetă rusă lovește clădirea de pe strada Jilianska la ora 5:40 dimineața. O a doua rachetă poate fi văzută lovind aceeași clădire în mai puțin de 20 de secunde.

Last night, the bombing in Kyiv damaged the British Council offices. Our guard was injured and is shaken but stable. At the insistence of my amazing colleagues, we will continue operations in Ukraine today wherever possible. Their resilience is awe-inspiring and I am deeply… pic.twitter.com/NFruDdh5rI — Scott McDonald (@McDonaldScott_) August 28, 2025

British Council oferă cursuri educaționale și programe de limba engleză pentru ucrainenii din capitală. Funcționează independent de guvern, dar este sponsorizat de Ministerul Afacerilor Externe.

Instituția a confirmat că birourile sale au fost „grav avariate” în urma atacurilor Rusiei.

Un purtător de cuvânt a declarat: „În urma atacului de aseară asupra Kievului, biroul nostru British Council a fost grav avariat și va fi închis pentru vizitatori până la noi dispoziții”.

Negocierile de pace

Atacurile au loc în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, intensifică presiunea asupra liderului rus Vladimir Putin, în încercarea de a încheia un acord de pace pentru a pune capăt războiului.

Ucraina a făcut din garanțiile de securitate susținute de Occident o cerință centrală în orice acord, pentru a preveni noi atacuri rusești.

După ce președintele țării, Volodimir Zelenski, și unii dintre principalii săi susținători europeni s-au reunit la Casa Albă pe 18 august, administrația Trump a semnalat că va sprijini o forță condusă de Europa care să contribuie la garantarea securității Ucrainei, furnizând resurse de informații și supravegherea câmpului de luptă și participând la un scut de apărare aeriană.

Dar, deși Trump a declarat după cele două summituri că va convoca în curând o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski, aceasta pare departe de a se materializa.

Președintele rus a tergiversat, amânând orice întâlnire directă cu Zelenski și negocierile de pace.

Între timp, Moscova și-a susținut cererile maximaliste, solicitând ca Kievul să cedeze întreaga regiune Donbas, inclusiv bastioanele strategice cheie pe care Rusia nu le controlează. Zelenski a exclus această posibilitate, spunând că acest lucru i-ar oferi lui Putin un punct de plecare pentru o viitoare invazie.