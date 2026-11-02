Rusia a pierdut teren și în octombrie în fața armatei ucrainene. Zona în care linia frontului s-a modificat cel mai mult

Armata rusă a înregistrat un regres uşor pe întregul front din Ucraina în octombrie, potrivit unei analize realizate de AFP cu date provenind de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA, informează Agerpres.

Trupele Kremlinului au cedat 28 kmp în întreaga lună. Principalele mişcări notabile pe linia frontului în ultimele luni au avut loc în apropiere de oraşele-cheie Sloviansk şi Kramatorsk, în regiunea Doneţk.

În septembrie, analiza datelor realizată de ISW a arătat un avans de 172 kmp în favoarea Ucrainei în operaţiunea contraofensivă „Vivaldi”, în împrejurimile oraşelor-garnizoană Kramatorsk şi Lîman. Această operaţiune a continuat în octombrie cu circa 60 kmp suplimentari recuceriţi.

Trupele Moscovei au realizat simultan un avans de 25 kmp, la sud de Kramatorsk, apropiindu-se de oraş la mai puţin de 12 km.

Ruşii şi ucrainenii urmează să se întâlnească în noiembrie în Emiratele Arabe Unite pentru a relua convorbirile sub mediere americană. Aceste discuţii pentru a pune capăt conflictului celui mai sângeros din Europa după Al Doilea Război Mondial sunt blocate din februarie.

Pe 16 octombrie, preşedintele rus Vladimir Putin a caracterizat drept „pozitivă” dinamica trupelor sale pe front, estimând că acestora le-a rămas de cucerit puţin mai mult de 10% din regiunea Donbas. Potrivit unei analize a AFP, dacă regiunea Lugansk este aproape integral sub control rus, controlul Moscovei în regiunea vecină Doneţk se limitează totuşi la circa 80% din ianuarie.

În aprilie şi în mai, trupele ucrainene au recucerit în total 400 kmp pe întregul front. De atunci avansurile celor două armate au încetinit considerabil. În octombrie, cuceririle lor de teritoriu reciproce se compensează aproape în întregime, la frontiera regiunilor Doneţk şi Dneprpetrovsk şi mai la sud în regiunea Zaporojie.

În 2026, Rusia nu a progresat cu mai mult de 11 kmp pe lună pe întregul front, un total foarte scăzut în raport cu anii precedenţi: 300 kmp pe lună în 2024 şi 400 în 2025. Asta înseamnă mai puţin de zece hectare (suprafaţa Pieţei Tienanmen din Beijing) pe zi.

Moscova controlează peste 19% din teritoriul ucrainean. Printre aceste zone ocupate, circa 7 din cei 19% corespund peninsulei Crimeea şi sectoarelor din Donbas sub controlul separatiştilor ruşi înainte de februarie 2022. Estimările ISW exclud avansurile revendicate de partea rusă dar nici confirmate, nici infirmate de acest institut care lucrează cu Critical Threats Project, un alt centru de reflecţie american specializat în studiul conflictelor.