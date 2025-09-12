Maria Zaharova, directoarea Departamentului de Informare și Presă al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, pe 26 iunie 2025. FOTO: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Rusia a condamnat vineri planurile Danemarcei de a găzdui o facilitate ucraineană de producție pentru combustibil necesar rachetelor cu rază lungă de acțiune, afirmând că această mișcare va crește riscurile de escaladare și va duce la mai mult sânge vărsat în Ucraina, relatează Reuters.

Guvernul danez a anunțat planul săptămâna trecută, marcând prima extindere în străinătate a unei companii de apărare ucrainene.

Compania ucraineană este Fire Point, producătorul rachetelor Flamingo, pe care președintele Volodimir Zelenski le-a descris drept cea mai de succes armă a țării sale.

Facilitatea de producție va fi amplasată în apropierea bazei aeriene Skydstrup din Danemarca, unde își are baza flota de avioane F-16 ale țării nordice.

Maria Zaharova, purtătoare de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, a declarat într-o conferință de presă că această decizie confirmă „politica ostilă” a Danemarcei față de Moscova.

„Acest pariu confirmă cursul militarist ostil al Copenhagăi, menit să submineze eforturile de rezolvare a crizei din Ucraina prin mijloace politice și diplomatice”, a spus Zakharova.

„Aceasta poartă riscul unei noi escaladări și demonstrează dorința Danemarcei de a se îmbogăți continuând vărsarea de sânge în Ucraina”.

Danemarca a fost un susținător constant al Ucrainei de la începerea invaziei rusești pe scară largă în 2022, și a contribuit până acum cu 67,6 miliarde de coroane daneze (10,6 miliarde de dolari) în sprijin militar, potrivit Ministerului danez de Externe.