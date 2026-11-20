Ambasadorul României, Cristian Istrate, a fost convocat vineri la Ministerul rus de Externe pentru a i se transmite un protest față de interzicerea accesului unor sportivi ruși la Campionatul European de Taekwondo de la București, relatează agenția de stat rusă Tass.

„Părţii române i-a fost exprimat un protest ferm în legătură cu refuzul nejustificat de a elibera vize de intrare pentru echipa naţională a Rusiei, care urma să participe la Campionatul european de taekwondo pentru băieţi şi fete cu vârste între 12 şi 14 ani, programat la sfârşitul lunii noiembrie la Bucureşti”, a afirmat Ministerul de Externe de la Moscova.

„Acţiunile ostile îndreptate împotriva Rusiei nu vor rămâne fără răspuns şi vor avea consecinţe negative pe termen lung pentru cei care le iniţiază”, a avertizat instituția.

România a refuzat să ofere vize

Federaţia Mondială de Taekwondo a decis, la sfârşitul lunii ianuarie, să permită sportivilor ruşi şi belaruşi să participe la competiţiile internaţionale sub simbolurile naţionale.

Cu toate acestea, autoritățile române au refuzat să acorde vize de intrare sportivilor ruși care plănuiau să participe în noiembrie la Campionatele Europene pentru sportivi cu vârsta de până la 14 ani, a declarat Vadim Ivanov, antrenorul principal al lotului național de taekwondo al Rusiei, pentru Tass..

„Echipa națională a Rusiei va rata acest Campionat European”, a declarat Ivanov. „Antrenorul principal al lotului de cadeți al Rusiei m-a informat că a primit un mesaj de la consul, în care se precizează că, în conformitate cu instrucțiunile primite de la București, consulatul României nu va primi și nu va procesa cererile de viză ale sportivilor din federația noastră de taekwondo”.

Campionatele Europene de Taekwondo pentru sportivi sub 14 ani se vor desfășura între 26 și 28 noiembrie, la București.