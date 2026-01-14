Rusia, aluzie ironică la SUA, în Consiliul de Securitate al ONU. Ce a spus reprezentanta Moscovei despre rezoluția adoptată miercuri

Reprezentanta Rusiei a reacționat ironic, miercuri, când Consiliul de Securitate al ONU i-a cerut secretarului general Antonio Guterres să furnizeze în continuare rapoarte despre atacurile rebelilor Houthi asupra navelor din Marea Roșie, transmite Reuters.

„Credem că având în vedere realitățile actuale Consiliul de Securitate ar fi bine îndrumat să monitorizeze atacurile asupra transportului comercial din Marea Caraibilor, nu din Marea Roșie”, a declarat ambasadoarea adjunctă a Rusiei la ONU, Anna Evstigneeva, în fața organismului format din 15 membri.

Începând din septembrie, SUA a lansat o campanie de atacuri împotriva a ceea ce a descris drept trafic de droguri, în largul coastelor venezuelene. În cele circa 20 de operațiuni americane au fost ucise 80 de persoane. În plus, SUA a confiscat cinci tancuri petroliere, intensificându-și eforturile de a limita exporturile de petrol ale Venezuelei.

Ce a spus reprezentanta Statelor Unite

Vorbind după reprezentanta Rusiei, ambasadoarea adjunctă americană Jennifer Locetta nu a răspuns ironiei făcute de Anna Evstigneeva.

Locetta a spus că rezoluția adoptată „reafirmă responsabilitatea consiliului pentru vigilența continuă împotriva amenințării teroriste Houthi la adresa libertății de navigație în Marea Roșie și pe căile navigabile înconjurătoare”.

„Apărarea libertății de navigație este un element crucial al păcii și securității internaționale”, a adăugat ea.

În ultimii doi ani, Guterres a raportat lunar Consiliului de Securitate în privința atacurilor lansate de Houthi, grupare aliniată Iranului. Rezoluția adoptată miercuri îi cere să continue să raporteze pentru încă șase luni.

Consiliul de Securitate a luat măsuri în ianuarie 2024, deoarece atacurile Houthi au perturbat comerțul maritim, determinând unele companii de transport maritim să opteze pentru rute mai lungi, o situație care amenința să ducă la creșterea prețurilor la energie și alimente.