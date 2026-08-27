Rusia amenință o importantă țară NATO cu lovituri împotriva sa din cauza noului ajutor acordat Kievului

Rusia a avertizat joi că ar putea lovi ținte militare britanice aflate în interiorul și în afara Ucrainei, ca răspuns la atacurile ucrainene asupra unor ținte de pe teritoriul Rusiei, efectuate cu rachete de croazieră britanice cu rază lungă de acțiune, relatează Reuters.

Avertismentul a fost transmis de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, în cadrul unei conferințe de presă la Moscova.

Zaharova a declarat că Londra este „la un pas” de a deveni complice din punct de vedere juridic la ceea ce ea a numit „terorism” împotriva civililor ruși. Ea a spus că acest lucru ar avea „consecințe catastrofale” dacă Marea Britanie nu își schimbă direcția.

„Am avertizat în repetate rânduri că orice instalații și echipamente militare britanice din Ucraina și din afara granițelor acesteia ar putea fi vizate ca răspuns la loviturile ucrainene asupra teritoriului rus efectuate cu ajutorul armelor britanice”, a subliniat ea.

Cu toate acestea, agenția Reuters notează că mesajul de acum a fost cel mai ferm de acest fel formulat până acum de Rusia la adresa Marii Britanii, stat membru NATO și aliat ferm al Ucrainei.

„Propunem conducerii britanice să analizeze încă o dată cu atenție situația și să renunțe imediat, în modul cel mai ferm și fără echivoc, la linia ostilă și agresivă, care nu poate decât (…) să creeze riscul ca acest conflict să escaladeze la un nivel cu totul nou”, a spus ea.

Rachetă de croazieră „Storm Shadow”, FOTO: Lewis Joly / AP / Profimedia

Decizia guvernului britanic care a înfuriat Rusia

Zaharova și-a lansat avertismentul la o zi după ce Rusia a acuzat Ucraina că a lansat rachete britanice „Storm Shadow” asupra unui centru comercial din orașul Donețk, controlat de forțele rusești, într-un atac despre care Moscova susține că a rănit civili, inclusiv copii.

Kremlinul a declarat luni că Marea Britanie „pune benzină pe foc”, după ce Londra a anunțat că îi va permite Kievului accesul la tehnologie clasificată pentru a începe propria producție de rachete de croazieră „Storm Shadow”.

Acesstea sunt capabile să efectueze lovituri în profunzimea teritoriului rus. Franța și-a dat deja acordul pentru licențierea tehnologiei necesare producerii acestei rachete europene.

Marea Britanie a furnizat Ucrainei rachete „Storm Shadow” încă din primăvara lui 2023, forțele armate ucrainene folosindu-le cu succes în atacuri împotriva unor obiective militare și militar-industriale importante.

Însă noul acord permite țării vecine să producă astfel de rachete pe teritoriul său, reducând dependența de Londra.