Rusia amenință să blocheze complet WhatsApp. Avertismentul transmis de agenția rusă de reglementare în comunicații

Autoritatea rusă de reglementare în comunicații a amenințat vineri că va bloca complet WhatsApp dacă platforma nu respectă legislația rusă, au relatat agențiile de presă, conform Reuters.

În august, Rusia a început să limiteze anumite apeluri pe WhatsApp, deținut de Meta Platforms, și pe Telegram, acuzând aceste platforme străine că refuză să furnizeze informații autorităților în cazuri de fraudă și terorism.

Vineri, autoritatea de supraveghere Roskomnadzor a acuzat din nou WhatsApp că nu respectă cerințele rusești menite să prevină și să combată criminalitatea.

„Dacă serviciul de mesagerie continuă să nu respecte cerințele legislației ruse, va fi blocat complet”, a declarat instituția, citată de agenția Interfax.

Autoritățile ruse promovează o aplicație rivală susținută de stat

WhatsApp a acuzat Moscova că încearcă să împiedice milioane de ruși să aibă acces la comunicare securizată.

Autoritățile ruse promovează o aplicație rivală susținută de stat, numită MAX, despre care criticii afirmă că ar putea fi folosită pentru monitorizarea utilizatorilor. Mass-media de stat au respins aceste acuzații ca fiind false.

Aplicația a fost comparată cu WeChat din China pentru lipsa criptării end-to-end și pentru politica de confidențialitate care permite autorităților să acceseze informații personale, cum ar fi istoricul conversațiilor, contactele, fotografiile și datele de localizare, potrivit Politico.

Pentru a putea folosi aplicația de mesagerie MAX utilizatorul trebuie să furnizeze un număr de telefon din Rusia sau Belarus, ceea ce necesită un act de identitate emis de guvern, ceea ce înseamnă că orice colectare de date poate fi urmărită până la o persoană fizică.

