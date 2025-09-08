Rusia a găsit alternativa la WhatsApp: Kremlinul vrea să instaleze un spion în fiecare telefon nou. „Tot ce faci acolo va fi disponibil pentru FSB”

Aplicația de mesagerie Max este o altă armă în campania lui Putin de control al poporului său, scrie publicația Politico.

Moscova îi îndeamnă pe cetățenii săi să utilizeze o aplicație de mesagerie care oferă guvernului acces la datele utilizatorilor, izolându-i în același timp de restul internetului, transmite sursa citată.

Aplicația, numită Max, a fost comparată cu WeChat din China pentru lipsa criptării end-to-end și pentru politica de confidențialitate care permite autorităților să acceseze informații personale, cum ar fi istoricul conversațiilor, contactele, fotografiile și datele de localizare.

„Producătorii aplicației spun, practic, că vor preda totul”, susține Mihail Klimarev, șeful Societății ruse pentru protecția internetului, aflată în exil.

Obligatoriu număr de telefon din Rusia sau Belarus

Pentru a putea folosi aplicația de mesagerie Max (a nu se confunda cu aplicația și site-ul de filme Max, HBO Max, n.red.), utilizatorul trebuie să furnizeze un număr de telefon din Rusia sau Belarus, ceea ce necesită un act de identitate emis de guvern, ceea ce înseamnă că orice colectare de date poate fi urmărită până la o persoană fizică.

„Tot ce faci acolo va fi disponibil pentru FSB”, a adăugat Klimarev, referindu-se la Serviciul Federal de Securitate al Rusiei.

La începutul acestei luni, Max a anunțat că baza sa de utilizatori a crescut de la 1 milion de persoane la începutul lunii iunie la 30 de milioane în septembrie.

WhatsApp rămâne de departe cea mai populară aplicație de mesagerie din Rusia, cu aproximativ 96 de milioane de utilizatori, urmată de Telegram, cu aproximativ 90 de milioane de utilizatori.