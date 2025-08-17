Rusia anunță că a doborât 300 de drone şi a atacat depozitele de rachete Sapsan pe teritoriul Ucrainei

Casă în flăcări după ce a fost lovită de forțele ruse în regiunea Donetsk. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică că forţele ruse au doborât 300 de drone ucrainene şi au atacat mai multe depozite de rachete Sapsan. Anunţul vine în contextul luptelor aprige din regiunea Doneţk, unde trupele ucrainene încearcă să oprească avansul rusesc, relatează Reuters.

Potrivit Moscovei, forțele ruse au obţinut poziţii mai bune lângă localitatea Zoloti Kolodiaz, din regiunea Donețk, cu toate că hărţile difuzate de surse pro-ucrainene arată că forțele ucrainene au limitat avansul rusesc.

Ministerul rus al Apărării mai spune că avioane de luptă, drone şi rachete au fost folosite pentru a lovi depozitele de rachete Sapsan în toată Ucraina.

De asemenea, „patru bombe aeriene ghidate și 300 de vehicule aeriene fără pilot de tip avion au fost doborâte de sistemele de apărare aeriană”, a declarat ministerul rus.

Racheta Sapsan este racheta balistică de ultimă generație dezvoltată de Ucraina.