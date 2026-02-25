Rusia are resurse să continue războiul pe tot parcursul anului. Avertismentul unui important institut internațional

Bugetul militar a Rusiei s-a dublat față de nivelul din 2021, ultimul an dinainte de declanșarea războiului din Ucraina, ceea ce i-a permis să cheltuiască mai mult pe echipamente militare și pentru recrutare pentru a susține atacuri terestre și aeriene neîncetate împotriva Ucrainei în viitorul imediat, avertizează experții de la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, citați de The Guardian.

Rusia va putea susține invazia Ucrainei pe tot parcursul anului 2026, chiar și în contextul presiunilor economice și de forță de muncă emergente, în timp ce amenințarea rachetelor și dronelor sale asupra Europei este în creștere.

Bastian Giegerich, directorul general al Institutului Internațional pentru Studii Strategice, a declarat că există „puține indicii” că „capacitatea Rusiei de a continua războiul împotriva Ucrainei pentru al cincilea an consecutiv este diminuată”.

Kremlinul a cheltuit cel puțin 186 de miliarde de dolari pentru apărare în 2025, echivalentul a 7,3% din PIB-ul țării. Această sumă este dublă față de SUA și triplă față de Marea Britanie.

„Rusia își intensifică atacurile”

Fenella McGerty, expert în finanțe din domeniul apărării în cadrul institutului, a afirmat că, deși economia Rusiei înregistrează o încetinire, ceea ce ar putea duce la „o potențială scădere” a cheltuielilor militare reale în 2026, aceasta trebuie pusă în balanță cu câțiva ani de creștere puternică.

„În ciuda discuțiilor occidentale privind un acord de încetare a focului durabil, Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii critice și a centrelor populaționale din Ucraina, folosind o combinație de rachete de croazieră și balistice și drone de atac unidirecționale”, a adăugat Giegerich.

Unul din pricipalele riscuri pentru Rusia

Nigel Gould Davies, expert privind Rusia al institutului, a declarat că există „semne tot mai clare că rata de recrutare a Rusiei a început să scadă sub nivelul pierderilor lunare” pe câmpul de luptă, deși Moscova are capacitatea de a reduce rata victimelor prin diminuarea ritmului ofensivei sale pe frontul ucrainean.

Gould Davies, fost ambasador al Regatului Unit în Belarus, a declarat că, dacă această tendință va continua, ar putea forța Kremlinul să ajungă la „momentul adevărului”, în care ar trebui să riște o a doua mobilizare forțată și să riște apariția unor tulburări sociale de amploarea celor observate în timpul recrutării din septembrie 2022.

Rusia recrutează aproximativ 30.000-35.000 de persoane pe lună. Cu toate acestea, Gould Davies a suboliniază că, în opinia sa, calitatea forțelor ruse este în scădere, deoarece recrutorii sunt nevoiți să apeleze la „alcoolici, dependenți de droguri și bolnavi”.

Estimările privind victimele rusești sunt variabile. Cifrele publicate de Ministerul britanic al Apărării la începutul acestei luni sugerează că Rusia a înregistrat 35.030 de victime în decembrie și 31.713 în ianuarie, un număr ceva mai mic decât „aproape 40.000 pe lună” menționat luni de alți oficialii occidentali.