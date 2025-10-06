Rusia, bănuită că a executat sute de soldați ucraineni luați prizonieri. Kievul a deschis zeci de anchete penale

Soldați ucraineni eliberați după un schimb de prizonieri cu Rusia, Foto: Handout / AFP / Profimedia

Ucraina investighează drept posibile execuţii moartea a 263 de soldaţi ucraineni care ar fi fost ucişi după ce s-au predat sau au fost luaţi prizonieri de către trupele ruse, potrivit unui comunicat emis luni de Parchetul General, informează EFE, preluată de Agerpres.

Parchetul investighează de asemenea ca posibile asasinate moartea în iulie 2022 într-o închisoare din Olenivka, în zona ocupată de Rusia în regiunea ucraineană Doneţk (est), a 59 de prizonieri de război ucraineni în urma unei explozii produse în baraca lor, despre care Kievul crede că a fost provocată din interior şi o atribuie ruşilor.

Potrivit comunicatului, biroul procurorului general a deschis deja 80 de dosare pentru aceste presupuse execuţii, iar nouă soldaţi ruşi au fost acuzaţi oficial ca fiind responsabili de crime. Ucraina efectuează de obicei astfel de proceduri în absenţa celor incriminaţi.

Ucraina documentează de regulă aceste cazuri pe baza unor înregistrări video apărute pe reţelele sociale sau filmate de dronele armatei sale, în care se pot vedea momentele de după capturarea soldaţilor ucraineni pe câmpul de luptă.

Kievul şi prizonieri de război ucraineni care s-au întors în Ucraina în urma schimburilor de prizonieri cu partea rusă denunţă, de asemenea, torturi sistematice în timpul captivităţii lor în Rusia.

Potrivit Ministerului de Interne al Ucrainei, în septembrie se aflau încă în captivitate în Rusia peste 2.500 de soldaţi ucraineni.