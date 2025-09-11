Rusia cere Poloniei să reanalizeze decizia închiderii graniței cu Belarusul: „Un pas de confruntare, o nouă escaladare”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, participă la conferința de presă de sfârșit de an a ministrului de externe Serghei Lavrov. Moscova, 14 ianuarie 2025. Sursa foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP / Profimedia

Rusia a cerut Varșoviei să își reconsidere de urgență decizia de a închide punctele de trecere a frontierei cu Belarus, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a catalogat acțiunea Poloniei drept „un pas de confruntare” și „o nouă escaladare”, notează RIA Novosti, conform polsatnews.pl.

„Este evident că pașii de confruntare făcuți de autoritățile poloneze sunt subordonați unui singur scop: justificarea unei politici de escaladare suplimentară a tensiunilor în centrul Europei”, a declarat Zaharova.

„Acțiunile unilaterale ale Poloniei vor provoca prejudicii serioase partenerilor săi internaționali care folosesc frontiera polono-belarusă în scopuri comerciale”, a adăugat ea.

Potrivit oficialului rus, închiderea frontierei subminează principiile umanitare, în primul rând libertatea de circulație a persoanelor.

„Locuitorii regiunilor de graniță din Polonia și Belarus sunt privați de posibilitatea de a păstra tradiția legăturilor de familie apropiate și a contactelor interpersonale. Facem apel la Varșovia să ia în considerare consecințele unor astfel de acțiuni distructive și să reanalizeze această decizie cât mai curând posibil”, a încheiat Zaharova.

Polonia închide granița cu Belarus în timpul exercițiului militar Zapad coordonat de Rusia

Polonia își va închide granița cu Belarus joi la miezul nopții, ora locală, ca urmare a exercițiilor militare Zapad care au loc în Belarus, a anunțat marți premierul Donald Tusk, pe fondul tensiunilor crescânde între Minsk și Varșovia.

Exercițiile militare „Zapad-2025” (Vest-2025), programate să se desfășoare în vestul Rusiei și în Belarus, au stârnit îngrijorări serioase în materie de securitate în statele vecine Polonia, Lituania și Letonia, care sunt țări membre NATO.

„Vineri, manevrele ruso-belaruse, foarte agresive din perspectiva doctrinei militare, vor începe în Belarus, foarte aproape de granița cu Polonia”, a declarat Tusk, în cadrul unei ședințe a guvernului.

„Prin urmare, din motive de securitate națională, vom închide frontiera cu Belarus, inclusiv trecerile de cale ferată, pe fondul manevrelor Zapad, joi la miezul nopții”, a adăugat șeful guvernului de la Varșovia.

Decizia a fost luată înainte ca Polonia să doboare drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian.