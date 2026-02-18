Rusia cere țărilor europene dovezile că l-a otrăvit pe Alexei Navalnîi cu o toxină de broască

Rusia le-a cerut miercuri țărilor europene care o acuză că l-a ucis pe activistul opozant rus Alexei Navalnîi otrăvindu-l cu o toxină extrasă din pielea unei broaște sud-americane să furnizeze date concrete pentru a-și susține acuzația, transmit Reuters și Agerpres.

Cinci țări europene – Marea Britanie, Franța, Germania, Olanda și Suedia – au afirmat sâmbătă că o toxină mortală cunoscută sub numele de epibatidină, prezentă în pielea unei specii de broască ecuadoriană, care nu se găsește în mod natural în Rusia, a fost detectată în analizele de laborator efectuate asupra probelor prelevate din corpul activistului.

Respectivele țări nu au oferit detalii specifice despre analizele la care s-au referit, afirmând doar că Moscova avea „mijloacele, motivul și oportunitatea” de a-i administra otrava activistului aflat în detenție.

„Toate acuzațiile împotriva Rusiei au fost de tipul ‘foarte probabil’. Nu au existat detalii precise. A fost pur și simplu o proclamație menită să devină actul de deschidere al conferinței (de securitate) de la Munchen și să eclipseze dosarele Epstein, dosarele legate de pedofilul miliardar care trafica sexual fete pentru membri ai elitelor politice și de afaceri occidentale”, a declarat miercuri la o conferință de presă purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Kremlinul negase deja noile informații despre moartea lui Alexei Navalnîi

„Le solicităm să ne furnizeze date concrete asupra acestei chestiuni”, a cerut ea, după ce Kremlinul a respins categoric acuzațiile europene, în timp ce văduva lui Navalnîi, Iulia Navalnaia, crede că adevărul despre moartea soțului ei a fost în sfârșit dezvăluit.

„Bineînțeles, nu acceptăm astfel de acuzații. Nu suntem de acord cu ele. Le considerăm părtinitoare și nefondate. Și, de fapt, le respingem cu fermitate”, a declarat luni Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.



Alexei Navalnîi, despre care Kremlinul pretinde că lucra pentru CIA-ul american, l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că a ordonat serviciului de informații FSB să-l otrăvească în august 2020 cu substanța chimică Noviciok. Transferat la un spital în Germania după acea otrăvire, opozantul rus a revenit la Moscova în ianuarie 2021, cu toate că era conștient că risca să fie arestat, lucru care de altfel s-a întâmplat.

În momentul decesului, survenit pe 16 februarie 2024 în închisoare în circumstanțe nedezvăluite, în timp ce executa o sentință de 19 ani de detenție, el avea deja numeroase probleme de sănătate din cauza unei greve a foamei și a otrăvirii căreia îi supraviețuise miraculos în 2020.

Activistul rus și numeroase țări și instituții internaționale au denunțat drept politice numeroasele procese deschise de Rusia împotriva sa, considerându-le o modalitate de a-l pedepsi pentru opoziția împotriva președintelui Vladimir Putin.