Rusia a cerut unei țări asiatice să-i închirieze avioane cu tot cu echipaje, după ce a fost refuzată de Etiopia. Dar problema poartă două nume: Boeing și Airbus

Moscova a solicitat Vietnamului să-i închirieze avioane de pasageri, împreună cu echipajele și serviciile de întreținere adiacente, pe măsură ce flota pe care a confiscat-o de la companiile de leasing occidentale în 2022 se deteriorează, iar aproape o cincime din avioanele celor mai mari companii aeriene din Rusia sunt imobilizate la sol, relatează Euronews.

Ministrul Transporturilor, Andrei Nikitin, a declarat că Moscova a propus Vietnamului ca transportatorii vietnamezi să transfere aeronave către companiile aeriene ruse în cadrul unui contract de închiriere care include avioanele, echipajul, întreținerea și asigurarea. Hanoiul analizează propunerea, a precizat Nikitin.

Principalul transportator vietnamez operează exclusiv aeronave Airbus și Boeing, ceea ce înseamnă că orice transfer către Rusia ar implica avioane construite în Occident.

Acest lucru creează același risc de sancțiuni secundare care a determinat Etiopia să refuze o propunere similară, întrucât companiile ar putea fi supuse unor sancțiuni din partea SUA pentru că facilitează operarea unor tipuri de aeronave sancționate în numele unui transportator rus.

Demersurile către alte țări din Asia, Africa și Orientul Mijlociu nu au dat până acum niciun rezultat.

Solicitarea Rusiei către Vietnam arată cât de mult s-a deteriorat flota rusă de avioane de pasageri confiscate și construită pe baza unor reînregistrări contestate din punct de vedere juridic și a unor piese care nu îndeplinesc standardele internaționale.

„Cârpeala” flotei

Când au fost impuse sancțiunile după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022, Moscova a adoptat o lege care le permitea companiilor aeriene să reînregistreze în Rusia peste 400 de aeronave occidentale închiriate de la companii străine, în loc să le returneze proprietarilor.

Potrivit dreptului internațional al aviației, înregistrarea simultană a aceleiași aeronave în două țări este interzisă. Prin urmare, reînregistrările făcute de Rusia sunt ilegale, însă Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) nu are un mecanism prin care să oblige Moscova să returneze aeronavele.

Companiile de leasing au depus cereri de despăgubire în valoare totală de aproximativ 8 miliarde de dolari (7,1 miliarde de euro) pentru a-și recupera pierderile, iar multe dintre aceste cazuri sunt încă în instanță.

Înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, aproximativ 850 dintre cele 900 de avioane comerciale ale Rusiei erau aeronave Boeing sau Airbus produse în SUA și Europa. Aproximativ 85% dintre acestea erau închiriate de la companii străine.

După ce accesul la piese de schimb și servicii tehnice occidentale a fost restricționat prin sancțiuni, companiile aeriene ruse au început să folosească aeronavele confiscate ca sursă de piese pentru celelalte avioane, ceea ce a complicat și mai mult situația din punct de vedere juridic.

Potrivit standardelor internaționale, fiecare componentă a unei aeronave trebuie să aibă un istoric de mentenanță certificat și trasabil.

Piesele demontate de pe aeronave care nu mai au acces la lanțurile de mentenanță certificate în Occident nu pot fi utilizate legal pe aeronave care operează zboruri internaționale.

Autoritatea rusă de reglementare în domeniul aviației, Rosaviația, a început să emită propriile certificate pentru astfel de piese, însă acestea nu sunt recunoscute de autoritățile de aviație din Uniunea Europeană și Statele Unite.

Dintre cele 673 de aeronave operate de cele mai mari 11 companii aeriene din Rusia, 130, adică aproape o cincime, nu sunt în serviciu, potrivit datelor din industria aviatică rusă. Rata normală de indisponibilitate este de aproximativ 10%.

Companiile aeriene din afara grupului Aeroflot sunt într-o situație și mai dificilă: 93 dintre cele 322 de aeronave ale lor, aproape o treime, sunt ținute la sol.

Aprovizionarea cu combustibil reprezintă o altă problemă. Restricții privind alimentarea cu combustibil au fost introduse pe cel puțin 26 de aeroporturi importante, potrivit publicației ruse Verstka.

Pe aeroporturile din Sankt Petersburg, Kaliningrad, Ekaterinburg, Kazan, Ufa, Irkutsk și Vladivostok, combustibilul este raționalizat la cantitatea necesară pentru efectuarea unui singur zbor.

Ministerul Transporturilor, Ministerul Industriei și conglomeratul de stat Rostec discută, de asemenea, introducerea unei noi taxe pentru pasageri, destinată finanțării achiziției și operării aeronavelor produse în Rusia, potrivit presei ruse. Taxa ar urma să fie de până la 500 de ruble (5,22 euro) pentru un bilet pe o cursă internă și de până la 1.000 de ruble (10,44 euro) pentru zborurile internaționale.