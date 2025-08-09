Rusia condamnă planul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza: „Riscă să agraveze catstrofa umanitară”

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov alaturi de Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a MAE rus, Foto: Alexander NEMENOV / AFP / Profimedia

Rusia a condamnat și a respins planul Israelului de a-și extinde operațiunea militară în Fâșia Gaza, a transmis sâmbătă Ministerul rus de Externe, potrivit Reuters.

„Punerea în aplicare a unor astfel de decizii și planuri, care provoacă condamnare și respingere, riscă să agraveze și mai mult situația deja extrem de dramatică din enclava palestiniană, ce prezintă toate semnele unei catastrofe umanitare”, se arată în comunicatul ministerului.

Cabinetul politic și de securitate al Israelului a aprobat vineri dimineața un plan pentru preluarea controlului asupra orașului Gaza, în contextul în care țara își extinde operațiunile militare, în ciuda criticilor tot mai intense din țară și din străinătate cu privire la războiul devastator care durează de aproape doi ani.

Potrivit unui oficial israelian, citat de Axios, planul prevede evacuarea civililor palestinieni din orașul Gaza și lansarea unei ofensive terestre în această zonă.

Sâmbătă, ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat că națiunile musulmane trebuie să acționeze la unison și să mobilizeze opoziția internațională împotriva planului Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza.

Și șeful diplomației egiptene a spus că există o coordonare deplină cu Turcia în privința Fâșiei Gaza și a făcut referire la un comunicat emis sâmbătă de Comitetul Ministerial al OCI, care condamnă planul Israelului.

Comitetul OIC a declarat că planul Israelului a marcat „o escaladare periculoasă și inacceptabilă, o încălcare flagrantă a dreptului internațional și o încercare de a consolida ocupația ilegală”, avertizând că acesta ar „distruge orice oportunitate de pace”.

Echipe de mediere din Egipt, Qatar și Statele Unite lucrează de luni de zile pentru a ajunge la un armistițiu între Israel și Hamas.