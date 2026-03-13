Rusia dă vina pe Franța și Marea Britanie după ce ucrainenii au distrus o fabrică de armament. Putin, îngrijorat de vulnerabilitățile infrastructurii

Rusia i-a convocat vineri pe ambasadorii Franţei şi Regatului Unit pentru a le remite un protest în urma atacului ucrainean efectuat marţi cu rachete occidentale Storm Shadow asupra unei fabrici producătoare de componente electronice pentru rachete în provincia rusă Briansk, atac care a ucis şapte persoane şi a rănit aproximativ 40, transmit agenţiile AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Pentru noi este clar că atacul cu rachete de la Briansk nu ar fi fost posibil fără participarea specialiştilor britanici şi francezi la pregătirea sa şi nici fără transmiterea de informaţii către Kiev”, a subliniat Ministrul rus de Externe într-un comunicat.

„Complicitatea Londrei și Parisului la crimele de război”

„În cazul continuării complicităţii Londrei şi Parisului la crimele de război ale regimului de la Kiev, aceste capitale europene sunt cele care vor purta responsabilitatea consecinţelor distructive ale conflictului armat şi escaladării tensiunilor”, a avertizat Moscova.

Ucraina a lansat marţi şapte rachete Storm Shadow asupra oraşului rus de frontieră Briansk, afirmând că a ţintit acolo o fabrică de semiconductori şi microprocesoare pentru uz militar.

Potrivit autorităţilor ruse, au fost lovite în acest atac un cartier de afaceri, clădiri rezidenţiale, întreprinderi comerciale şi industriale şi magazine.

Ministerul rus de Externe a descris vineri acest atac drept „o provocare deliberată menită să submineze intensificarea eforturilor de soluţionare paşnică” a conflictului din Ucraina, în contextul în care Statele Unite au propus pentru săptămâna viitoare o nouă rundă de negocieri ruso-ucrainene.

Rusia a cerut Franţei şi Regatului Unit „să condamne ferm şi fără echivoc” atacul ucrainean asupra Brianskului, efectuat cu rachete franco-britanice.

Rachetele britanice Storm Shadow şi versiunea lor similară franceză SCALP sunt fabricate de consorţiul european MBDA şi sunt oferite Ucrainei de Regatul Unit şi Franţa ca ajutor militar în războiul cu Rusia. Rachetele Storm Shadow/SCALP au o rază de acţiune de circa 550 de kilometri şi sunt lansate de Ucraina cu ajutorul avioanelor de producţie rusească Suhoi Su-24, avioane modificate de specialiştii francezi şi britanici pentru a putea lansa astfel de rachete.

Atacuri ucrainene asupra infrastructurii critice

Preşedintele rus Vladimir Putin a discutat despre măsuri de protejare a infrastructurii critice a Rusiei cu membrii Consiliului de Securitate, a precizat Kremlinul vineri, după intensificarea atacurilor ucrainene care au lovit, printre mai multe ţinte, o importantă fabrică militară, informează Reuters.

Preşedintele Putin le-a cerut viceprim-ministrului Aleksandr Novak, ministrului transporturilor Vitali Saveliev şi ministrului construcţiilor Irek Faizullin să raporteze despre măsurile propuse în observaţiile sale introductive, restul întâlnirii nefiind făcut public.

Înainte de atacul de la Briansk, pe 25 februarie, dronele ucrainene au lovit o uzină chimică deţinută de producătorul de îngrăşăminte Akron în oraşul Dorogobuj, eliminând aproximativ 5% din producţia de îngrăşăminte a Rusiei chiar înainte de declanşarea crizei de aprovizionare cauzată de atacurile SUA-Israel asupra Iranului.

Joi, Ministerul Apărării din Rusia a declarat că a fost dejucată încercarea Ucrainei de a ataca o staţie de pompare operată de gigantul Gazprom, care exportă gaze naturale prin conducta submarină TurkStream către clienţii europeni.

Pe 2 martie, Șesharis, un important terminal petrolier de pe coasta rusă a Mării Negre, a suspendat încărcările după un atac cu dronă ucraineană care a rănit cinci persoane, a avariat 20 de clădiri şi a dat foc unui terminal de combustibil.

În mijlocul acestor atacuri intensificate, Rusia a încetinit sau a oprit internetul mobil la Moscova şi în alte oraşe mari ca parte a ceea ce Kremlinul a descris drept măsuri de securitate.

Deşi astfel de incidente au devenit comune în Rusia în timpul războiului din Ucraina, Moscova nu le-a mai experimentat anterior la o asemenea scară de la începerea războiului, milioane de oameni pierzând accesul la servicii populare precum aplicaţii de hărţi sau de solicitare a serviciilor oferite de taxiuri.