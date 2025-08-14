Rusia declară „indezirabilă” organizația Reporteri Fără Frontiere / Grupul a plasat Moscova pe locul 171 la libertatea presei

Ministerul rus al Justiției a anunțat joi că a desemnat organizația internațională pentru libertatea presei Reporteri Fără Frontiere, cu sediul în Franța, drept „organizație indezirabilă”, conform Reuters.

Rusia etichetează în mod regulat drept „indezirabile” organizațiile pe care le acuză că subminează securitatea națională.

Statutul respectiv înseamnă că cetățenii ruși care colaborează cu astfel de grupuri sau le finanțează riscă până la cinci ani de închisoare.

Printre organizațiile desemnate anterior se numără Radio Europa Liberă/Radio Liberty, finanțată de guvernul SUA, organizația internațională de mediu Greenpeace și Amnesty International, cu sediul la Londra.

Fondată în Franța în 1985, Reporteri Fără Frontiere (RSF) militează pentru drepturile jurnaliștilor și împotriva cenzurii la nivel global.

RSF nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

Organizația a clasat Rusia pe locul 171 din 180 de țări în Indexul Mondial al Libertății Presei din acest an și a consemnat 50 de jurnaliști aflați în detenție în țară.