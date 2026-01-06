Rusia denunță „amenințările neocoloniale” și transmite un mesaj de susținere pentru liderul interimar al Venezuelei

Ministerul de Externe al Rusiei a salutat marți numirea lui Delcy Rodriguez în funcția de președintă interimară a Venezuelei, demers pe care l-a descris drept un pas către asigurarea păcii și stabilității în fața „amenințărilor neocoloniale flagrante și a agresiunii armate străine”, relatează Reuters.

„Insistăm cu tărie că Venezuelei trebuie să i se garanteze dreptul de a-și determina propriul destin fără nicio interferență externă distructivă”, a declarat Ministerul rus al afacerilor externe într-un comunicat de presă.

În comunicatul Moscovei nu este menționată SUA. Sâmbătă, forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro pentru a-l aduce în SUA, unde acesta a pledat nevinovat în fața acuzațiilor de trafic de droguri și a insistat că el rămâne liderul de drept de la Caracas.

„Salutăm eforturile depuse de autoritățile oficiale ale acestei țări pentru a proteja suveranitatea statului și interesele naționale. Reafirmăm solidaritatea de neclintit a Rusiei cu poporul și guvernul venezuelean”, a mai declarat Ministerul rus al afacerilor externe, adăugând că Moscova va continua să ofere „sprijinul necesar”.

Al doilea aliat al Kremlinului înlăturat de la putere în circa un an

Nicolas Maduro este al doilea aliat apropiat al Kremlinului înlăturat de la putere în aproximativ un an, după căderea regimului sirian Bashar al-Assad în decembrie 2024.

O sursă rusă de rang înalt a declarat în această săptămână pentru Reuters că dacă Trump invocă Doctrina Monroe pentru a justifica dominația americană în emisfera vestică atunci și Rusia are dreptul la propria sferă de influență.

Rusia poartă un război la scară largă în Ucraina vecină din februarie 2022, dar este în discuții cu administrația Trump, care insistă pentru încetarea conflictului.

Președintele rus Vladimir Putin, care a avut grijă să nu-l critice pe Trump după revenirea republicanului la Casa Albă, este dornic să repare relațiile bilaterale și să reînvie legăturile economice dintre cele două țări. Liderul de la Kremlin încă nu a făcut niciun comentariu cu privire la înlăturarea lui Maduro de către Trump.