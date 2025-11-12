Rusia emite obligațiuni denominate în yuani. O măsură pentru acoperirea deficitului bugetar

Rusia va vinde în 8 decembrie primele sale obligaţiuni guvernamentale interne denominate în yuani, cu scadenţa variind de la trei la şapte ani, a anunţat joi Ministerul de Finanţe, cererea fiind aşteptată în principal din partea firmelor ruseşti care fac comerţ cu China, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Anunţul confirmă un raport publicat luna trecută de Reuters privind planificata decizie, care oferă opţiuni de investiţii pentru lichidităţile masive în yuani acumulate de exportatori şi bănci, în urma vânzării de energie din Rusia către China.

Comerţul dintre cele două ţări a atins anul trecut nivelul record de 245 miliarde de dolari. Rusia negociază cu China crearea „unui pod” între pieţele financiare din cele două ţări, care ar permite accesul investitorilor chinezi la activele ruseşti, fără a fi monitorizaţi de autorităţile occidentale de reglementare, deşi până acum negocierile nu s-au finalizat.

Ministerul de Finanţe a informat că băncile ruseşti Gazprombank, Sberbank şi VTB Capital, toate sub sancţiuni occidentale, vor organiza plasamentul.

Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că Ministerul de Finanţe va emite patru tranşe de obligaţiuni, valoarea combinată fiind de până la 400 miliarde de ruble (cinci miliarde de dolari).

În mai, ministrul de Finanţe Anton Siluanov anunţase că 90% din comerţul dintre Rusia şi China este realizat în ruble şi yuani, fără a specifica ponderea monedei chineze.

Dmitri Polevoi, director de investiţii la Astra Asset Management, a estimat că primele două tranşe de obligaţiuni ar putea fi echivalentul a 2 – 3 miliarde de dolari, un nivel comparabil cu obligaţiunile suverane denominate în euro care ajung la scadenţă în decembrie.

Un economist de la o mare bancă occidentală a declarat că Rusia are un excedent de până la 20 miliarde de dolari în comerţul cu China, iar vânzarea de obligaţiuni va ajuta Moscova să-şi acopere deficitul bugetar, care ar urma să se situeze la 2,6% din PIB în 2025, în urma majorării cheltuielilor în domeniul apărării şi a scăderii veniturilor, pe fondul încetinirii creşterii economiei.

Economiştii nu se aşteaptă la o cerere substanţială din partea investitorilor din Asia sau din alte regiuni pentru obligaţiuni denominate în yuani.