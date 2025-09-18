Rusia frânează creșterea economică pentru a controla inflația, iar recesiunea este „departe”, susține Putin: „Este o acțiune deliberată”

Președintele Vladimir Putin a afirmat joi că Rusia încetinește în mod deliberat creșterea economică pentru a suprima inflația și că al doilea exportator mondial de petrol este departe de o recesiune, informează Reuters.

„Este o acțiune deliberată. Este o încetinire a creșterii în schimbul reducerii inflației și menținerii stabilității macroeconomice”, a declarat Putin în cadrul unei întâlniri cu parlamentari de rang înalt, care a fost televizată.

Un grafic publicat în raportul băncii centrale ruse la începutul lunii septembrie a arătat două trimestre consecutive de scădere a produsului intern brut (PIB), în termeni trimestriali, ceea ce este în conformitate cu definiția comună a unei recesiuni tehnice.

Putin a minimizat îngrijorările legate de declinul economic, afirmând că economia rusă este departe de a intra în recesiune.

„Cred că recesiunea este încă departe, iar piața muncii reflectă acest lucru”, a mai declarat Putin, reluând astfel poziția guvernatoarei băncii centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina.

Statele Unite, Europa și aliații lor au impus peste 25.000 de sancțiuni diferite asupra Rusiei în urma războiului declanșat în 2022 în Ucraina și anexării Crimeei, în 2014, în încercarea de a scufunda economia Rusiei și de a submina sprijinul pentru Putin.

Economia de război a Rusiei a crescut cu 4,1% în 2023 și cu 4,3% în 2024, mult mai rapid decât economiile țărilor G7, dar încetinește brusc sub greutatea ratelor ridicate ale dobânzii.

Kremlinul nu are altă soluție pentru a ține sub control deficitul bugetar decât să crească TVA, în ciuda promisiunilor președintelui Vladimir Putin că nu vor mai fi mărite taxe, au declarat, anterior în cursul zilei de joi, patru surse Reuters, confirmând informațiile – tot pe surse – ale publicației ruse independente The Bell.

Enormele cheltuieli militare ale Rusiei pentru războiul din Ucraina a creat o problemă bugetară majoră, a notat The Bell. O decizie finală nu a fost luată încă, dar la acest moment nu se întrevede o altă soluție ca să se „închidă” bugetul, chiar și dacă se va mai tăia din cheltuielile militare, au spus sursele publicației ce a fost declarată „agent străin” de Moscova.

Decizia trebuie luată repede, întrucât proiectul de buget urmează să fie prezentat parlamentului pe 29 septembrie. Componentele sale cheie sunt convenite în prealabil cu Putin și este puțin probabil să fie modificate în mod semnificativ în timpul dezbaterii parlamentare oficiale.

Un semnal important a fost dat zilele trecute de fostul președinte Dmitri Medvedev care a calificat proiectul de buget pentru 2026, aflat în prezent în pregătire, drept un buget „de război” și a afirmat că cheltuielile sociale, inclusiv sprijinul acordat veteranilor conflictului din Ucraina, nu trebuie sacrificate pentru a echilibra finanțele.