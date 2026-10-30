Rusia, în discuții cu 4 țări africane pentru centrale nucleare mari. „Principiul” care stă la baza „parteneriatului”

Șeful companiei nucleare de stat Rosatom a declarat, vineri, că Rusia este pregătită să furnizeze centrale nucleare de diverse dimensiuni și configurații pentru țările africane, potrivit Reuters.

Directorul general Alexei Lihacev a spus că Rosatom este în discuții cu Uganda, Ghana, Etiopia și Egipt pentru construirea de centrale nucleare mari.

„Parteneriatul nostru se bazează pe principiul că Africa este diversă, iar pentru fiecare țară avem o abordare adaptată, care depășește cadrul unui singur proiect”, a afirmat șeful Rosatom.

Cooperarea în domeniul nuclear a fost unul dintre subiectele abordate la cel de-al treilea Summit Rusia-Africa, care a avut loc la Moscova, în această săptămână, și la care au participat reprezentanți din aproximativ 50 de țări africane, inclusiv șefi de stat și de guvern.

Forumul a fost lansat în 2019 și face parte din eforturile Rusiei de a aprofunda legăturile politice și economice cu Africa.

Centrale nucleare plutitoare

După Summitul Rusia-Africa, președintele rus Vladimir Putin a declarat că țările africane au manifestat un interes puternic față de centralele nucleare, tehnologiile nucleare la scară mică și aplicațiile nucleare în medicină și agricultură.

Lihacev a susținut că nouă țări africane au exprimat un „interes semnificativ” față de tehnologia centralelor nucleare plutitoare a Rosatom, pe care compania a promovat-o ca pe o modalitate prin care țările de coastă pot intra în sectorul energiei nucleare.

Conform oficialului rus, sunt în curs de desfășurare negocieri detaliate cu Egipt, Tanzania, Togo și Namibia.

Africa are o singură centrală nucleară în funcțiune. Este vorba despre centrala Koeberg din Africa de Sud, care a fost construită cu tehnologie franceză și dată în exploatare la mijlocul anilor 1980.

În Egipt, Rosatom construiește prima centrală nucleară a țării, proiectul El Dabaa cu patru reactoare, și discută o posibilă extindere la șase reactoare.