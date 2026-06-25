Rusia închide consulatul României la Sankt-Petersburg și îl expulzează pe șeful interimar al consulatului. Reacția României

Decizia a fost confirmată joi de Ministerul Român de Externe și vine după ce luna trecută, România l-a expulzat pe consulul rus la Constanța și a dispus închiderea acestui consulat, ca urmare a prăbușirii dronei rusești la Galați.

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat joi că ambasadorul României în Federația Rusă a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse.

Convocarea fusese anunțată anterior de presa rusă și de Ministerul rus de Externe.

Potrivit MAE român, „în cadrul întrevederii partea rusă a notificat cu privire la declararea persona non grata a gerantului interimar al Consulatului General al României la Sankt-Petersburg, respectiv referitor la decizia părții ruse de retragere a consimțământului pentru înființarea postului consular respectiv”.

O decizie „previzibilă”

Ministerul Afacerilor Externe a catalogat reacția părții ruse drept „previzibilă”.

„MAE reamintește că decizia anunțată astăzi de partea rusă survine ca răspuns la măsurile adoptate de către autoritățile române la 29 mai 2026, în urma prăbușirii unei drone rusești în municipiul Galați, incident soldat cu răniți și pagube materiale”.

„La momentul respectiv partea română a decis declararea persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și a dispus închiderea Consulatului General al Federației Ruse din orașul respectiv”, spune MAE.

De partea cealaltă, Rusia a spus că decizia este un răspuns la măsurile României de luna trecută.

„Acesta este un răspuns la «retragerea nejustificată de către București a consimțământului pentru funcționarea Consulatului General al Rusiei din Constanța și la declararea șefului acestuia ca persoană non grata»”, a precizat Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei într-un comunicat.

Ambasadorul României, convocat la Moscova

Informația privind convocarea ambasadorului României la MAE rus a apărut în dimineața zilei de joi.

„Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei l-a convocat pe ambasadorul României, căruia îi vor fi comunicate măsurile de retorsiune ca urmare a închiderii Consulatului General al Rusiei din Constanța”, potrivit unei postări pe contul de Telegram al Interfax.

Anunțul a venit după ce, în urmă cu trei săptămâni, autoritățile române au închis consulatul rus de la Constanța, iar purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a amenințat că vor urma „măsuri specifice” ale Moscovei.

„Acțiunile neprietenoase ale autorităților române în mod cert nu vor rămâne fără răspuns. Măsuri specifice vor fi anunțate la timpul potrivit”, spunea atunci Maria Zaharova.

Președintele Nicușor Dan a anunțat pe 29 mai că România a decis să îl declare „persona non-grata” pe consulul Rusiei la Constanța și că reprezentanța diplomatică a Rusiei la Constanța va fi închisă.

Decizia a fost luată după ce o dronă rusească a lovit acoperișul unui bloc de apartamente din Galați.