Rusia intră în defensivă în Ucraina pentru prima dată după doi ani și jumătate. Cauzele eșecului Moscovei în luna martie

Armata rusă nu a înregistrat niciun câştig teritorial în Ucraina în luna martie, o premieră din septembrie 2023, retrăgându-se chiar în unele locuri în faţa forţelor Kievului, potrivit analizei efectuate de AFP pe baza datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), transmite News.ro.

Armata rusă a încetinit înaintarea de la sfârşitul anului 2025 sub efectul contraofensivelor din sud-estul ţării, cucerind 123 km² în februarie, ceea ce constituie deja cea mai mică avansare din aprilie 2024.

Câștig teritorial net al Kievului

Pe întregul front, în martie, forţele ucrainene au recucerit chiar 9 km². Această cifră exclude operaţiunile de infiltrare desfăşurate de forţele ruse dincolo de linia frontului, precum şi înaintările revendicate de partea rusă, dar care nu au fost nici confirmate, nici infirmate de ISW, care colaborează cu Critical Threats Project (o ramură a American Enterprise Institute sau AEI), un alt think tank american specializat în studierea conflictelor.

ISW atribuie această încetinire a armatei ruse din ultimele luni contraofensivelor ucrainene, dar şi „interdicţiei impuse Rusiei de a utiliza terminalele Starlink în Ucraina” şi „eforturilor Kremlinului de a restricţiona accesul la Telegram”. Această aplicaţie de mesagerie foarte populară în Rusia, inclusiv pe front, este aproape inutilizabilă în ultimele luni din cauza blocajelor impuse de autorităţi, în timp ce Moscova îşi încurajează activ cetăţenii să opteze pentru platforma Max, pe care puterea o promovează ca „mesagerie naţională”.

La fel ca în februarie, Rusia a cedat teren pe porţiunea sudică a liniei frontului, între regiunile Doneţk şi Dnipropetrovsk. În această zonă, Rusia a pătruns pentru prima dată în iunie 2025 şi ocupa peste 400 km² la sfârşitul lunii ianuarie. Această zonă de control s-a redus la 200 km² în februarie, apoi la 144 km² în martie.

Sectorul de front în care rușii au avansat

Situaţia este însă nefavorabilă pentru Kiev mai la nord, în regiunea Doneţk, în direcţia celor două mari oraşe regionale, Kramatorsk şi Sloviansk. La est de acesta din urmă, trupele Kremlinului au avansat cu aproximativ 50 km² într-o lună.

Pe parcursul întregului al patrulea an de conflict, în 2025, armata rusă a avansat mai mult decât în cele 24 de luni precedente.

Dinamica se inversează însă: în primele trei luni ale anului 2026, câştigurile teritoriale ruseşti sunt de două ori mai mici decât în 2025, în aceeaşi perioadă.

La patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, Moscova ocupă puţin peste 19% din teritoriu, cea mai mare parte fiind cucerită în primele săptămâni ale conflictului. Aproximativ 7%, incluzând Crimeea şi zone din bazinul industrial al Donbasului, se aflau deja sub controlul Rusiei sau al separatiştilor pro-ruşi înainte de invazia din februarie 2022.