„Ce faceți, idioților?”. Tensiuni în Rusia după o mișcare controversată a guvernului de la Moscova

În această fotografie preluată dintr-o înregistrare video publicată de Ministerul rus al Apărării, pe 24 octombrie 2024, un soldat rus trage dintr-un buncăr, în zona de frontieră ruso-ucraineană din regiunea Kursk, Rusia. Sursa foto: Rusian Defense Ministry Press Service / AP / Profimedia

Restricțiile impuse de Rusia asupra aplicației de mesagerie Telegram ar putea afecta comunicațiile pe câmpul de luptă și ar putea împiedica soldații să păstreze legătura cu familiile lor, au afirmat miercuri criticii, într-o reacție furioasă împotriva celor mai recente măsuri de limitare, scrie Reuters.

Telegram este un canal extrem de popular pentru comunicarea publică și privată în Rusia și a fost mult timp platforma dominantă pentru informații și dezinformare despre războiul din Ucraina.

Autoritatea de supraveghere a comunicațiilor, care a început să limiteze apelurile vocale și video prin intermediul aplicației încă din luna august 2025, a declarat marți că va impune restricții suplimentare din cauza lipsei de acțiune din partea Telegram pentru a combate ceea ce Moscova spune că sunt activitățile criminale și teroriste.

Unii utilizatori s-au plâns că aplicația a funcționat mult mai lent în această săptămână. În scurte apeluri video, trei bărbați care pretind că sunt membri ai unei unități rusești anti-drone au afirmat că Telegram este vital pentru munca lor și au îndemnat autoritatea de supraveghere să nu interfereze cu aceasta.

Furia unui politician pro-Kremlin

Serghei Mironov, liderul partidului parlamentar pro-Kremlin „Rusia Justă”, se numără printre cei mai revoltați de măsura luată de autoritățile de la Moscova, relatează publicația independentă rusă Meduza.

El este primul politician rus de rang înalt care a criticat public limitarea funcționării aplicației, într-un moment în care autoritățile intensifică presiunile asupra platformelor online.

Într-un videoclip publicat pe canalul său de Telegram, politicianului a lansat un atac frontal la adresa celor responsabili de restricții.

„Cine încetinește Telegramul? Mergeți pe linia frontului, la «operațiunea militară specială ». Băieții care își varsă sângele acolo, pentru ei asta e singura legătură cu rudele și apropiații (prin Telegram). Ce faceți, idioților? Spun lucrurilor pe nume. Idioți! Ce faceți?”, a declarat Mironov.

„Să le permitem oamenilor să aleagă singuri”

„Nu-i privați de ceea ce îi ajută să lupte împotriva inamicului și să rămână în viață”, a spus liderul „Rusia Justă”.

„Da, Max este o aplicație minunată. Dar haideți să le permitem oamenilor să aleagă singuri ce folosesc. Repet: cei care fac asta sunt niște ticăloși. Ticăloși! Oameni mor acolo pentru Rusia, pentru lumea rusă. Iar voi ce faceți? Veniți-vă în fire!”, a mai transmis Mironov.

Corespondenții militari ruși au spus frecvent că Telegram este un instrument important de comunicare pentru soldații de pe linia frontului, deși Kremlinul s-a arătat sceptic în această privință.

Ce spune Kremlinul

„Nu cred că este posibil să ne imaginăm că comunicațiile de pe linia frontului sunt asigurate prin Telegram sau prin alt serviciu de mesagerie”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

El a direcționat întrebările suplimentare către Ministerul rus al Apărării, care nu a comentat până în acest moment implicațiile restricționării aplicației.

Viacheslav Gladkov, guvernatorul regiunii vestice Belgorod, care a fost frecvent lovită de drone ucrainene, a declarat că este îngrijorat de faptul că ultimele măsuri ar putea îngreuna transmiterea anunțurilor importante către locuitori.

„Sunt îngrijorat că restricțiile ar putea afecta transmiterea informațiilor operaționale către dumneavoastră dacă situația se agravează”, a spus el, îndemnând oamenii să își instaleze aplicația de mesagerie MAX deținută de stat, rivalul Telegram.

Fondatorul Telegram spune că va rezista presiunilor

Criticii spun că autoritățile au luat măsuri drastice împotriva platformelor străine, inclusiv WhatsApp de la Meta și FaceTime de la Apple, ca o modalitate de a forța oamenii să folosească MAX, despre care se tem că va fi folosit de autorități ca instrument de supraveghere. Mass-media de stat au respins aceste îngrijorări.

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, originar din Rusia, a declarat că aplicația va rămâne dedicată protejării libertății de exprimare și a confidențialității utilizatorilor „indiferent de presiune”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Peskov, a declarat că autoritatea de supraveghere a comunicațiilor își face pur și simplu datoria.

„Nu putem decât să ne exprimăm regretul; nu este nimic bun în acest lucru, dar legea trebuie respectată”, a spus el.

Moscova, acuzată că vrea să „blocheze complet” WhatsApp

Rusia a încercat să „blocheze complet” aplicația WhatsApp, deținută de Meta, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al companiei pentru Reuters, întrucât promovează platformele autohtone și caută să obțină un control mai mare asupra spațiului său de internet.

WhatsApp acuză că mișcarea este efortul Rusiei de a îndrepta utilizatorii către o „aplicație de supraveghere deținută de stat”.

„Continuăm să facem tot ce putem pentru a menține utilizatorii conectați”, a declarat compania.