Rusia își evacuează personalul de la centrala nucleară din Iran. Reacția Moscovei după atacul „malefic” de sâmbătă

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, participă la conferința de presă de sfârșit de an a ministrului de externe Serghei Lavrov. Moscova, 14 ianuarie 2025. Sursa foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP / Profimedia

Autoritatea nucleară a Rusiei, Rosatom, a anunțat inițierea unei evacuări planificate a 198 de lucrători de la centrala atomică Bushehr din Iran, la scurtă vreme după ce un proiectil a lovit perimetrul centralei, potrivit AFP.

„Conform planificării, am început astăzi faza principală a evacuării. La aproximativ 20 de minute după acel atac nefericit, autobuzele au plecat din gara Bushehr spre granița irano-armeană. 198 de persoane, mai exact – aceasta este cea mai mare evacuare”, a declarat șeful Rosatom, Alexei Lihacev, citat de agenția de știri TASS.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a condamnat atacul „malefic” de la centrală și a spus că instalațiile atomice trebuie ocolite de ostilitățile militare.

„Condamnăm cu fermitate această faptă malefică, care a dus la pierderea unei vieți omenești”, a declarat Zaharova.

„Atacurile asupra instalațiilor nucleare iraniene, inclusiv asupra centralei nucleare Bushehr, trebuie să înceteze imediat”, a adăugat ea.

Cel puțin o persoană ucisă în atac

Un proiectil a lovit perimetrul centralei nucleare de la Bushehr, din sud-vestul Iranului, sâmbătă, potrivit agenției de știri iraniene semi-oficiale Tasnim. Iranul a spus că în atac a murit o persoană, iar o clădire a fost avariată.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat că a fost notificată de Iran cu privire la cele întâmplate, dar că nu a fost semnalată o creștere a nivelului de radiații.

La Bushehr se află singura centrală atomoelectrică a Iranului, care foloseşte combustibil nuclear rusesc, ale cărui reziduuri sunt preluate înapoi de Rusia pentru a reduce riscurile de proliferare, scria recent EFE.

Circa 600 de specialişti ruşi, dintre care 250 permanenţi, fuseseră detașați în Iran pentru activităţi legate de funcţionarea acestei centrale situate pe ţărmul Golfului Persic, însă circa 400 dintre ei au fost deja evacuați în contextul războiului lansat de SUA și Israel împotriva Republicii Islamice în 28 februarie.