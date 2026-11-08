Rusia lovește fără oprire infrastructura energetică a Ucrainei. Probleme mari în două regiuni după noile atacuri

Noi atacuri rusești în noaptea de sâmbătă spre duminică împotriva infrastructurii energetice din Ucraina au lăsat fără curent electric sute de mii de consumatori din regiunile Dnipropetrovsk și Harkiv, au anunțat duminică autoritățile și furnizorul ucrainean de energie, potrivit AFP.

Noile atacuri Ucraina se pregătește să înfrunte o nouă iarnă de război deosebit de grea, în timp ce Rusia își intensifică bombardamentele aeriene zilnice, lansând drone și rachete asupra rețelei electrice.

În regiunea centrală Dnipropetrovsk, „peste 600.000 de locuitori au rămas fără energie electrică”, a anunțat operatorul ucrainean DTEK pe Telegram, în urma „unor atacuri nocturne care au avariat instalații energetice importante”.

Eforturile de restabilire a rețelei au fost „îngreunate de atacurile repetate”, precizează acesta.

Într-un alt atac, o dronă rusă a lovit „o instalație esențială” din regiunea Harkov, în nord-est, a anunțat primarul orașului Zlatopil, Mikola Bakșeiev, pe rețelele sociale.

„Aproape 250.000 de consumatori din regiunea Harkov au rămas fără energie electrică”, a declarat acesta. Lucrările de reparație sunt în curs de desfășurare.

Infrastructurile energetice din cinci regiuni ale Ucrainei, printre care Dnipropetrovsk și Harkov, au fost deja ținta unor atacuri rusești masive în noaptea de vineri spre sâmbătă, provocând întreruperi de curent.

Rusia se pregătește pentru negocierile trilaterale de săptămâna viitoare de la Abu Dhabi prin lansarea de rachete balistice asupra infrastructurii critice a Ucrainei, a acuzat sâmbătă dimineață Volodimir Zelenski.

Kievul se confruntă cu dificultăți grave în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică, apă și căldură, au spus sâmbătă Zelenski și primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitscko

„În regiunea Kievului, a fost lovită o substație care conectează centralele nucleare din Rivne și Hmelnițki la Kiev și la regiunile centrale ale Ucrainei. Substații au fost avariate și în regiunile Vinnița, Jitomir, Rivne, Harkov și Dnipro”, potrivit președintelui ucrainean.