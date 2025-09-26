Rusia, menționată ca amenințare în viitoarea Strategie Națională de Apărare. Cristian Diaconescu: „O reacție absolut normală”

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Cristian Diaconescu, a afirmat, la Digi24, că este o reacție „absolut normală” a României includerea Rusiei printre amenințările la adresa securității naționale a țării în proiectul viitoarei Strategii Naționale de Apărare, pe care președintele Nicușor Dan urmează să o trimită Parlamentului pentru aprobare.

Cristian Diaconescu a spus că proiectul Strategiei Naționale de Apărare este în curs de „negociere internă” cu instituțiile statului care au responsabilități în domeniu.

„Urmează și un plan de implementare deoarece temele care se abordează devin linii de mandat și de mesaj pentru toate instituțiile care au legătură cu această strategie”, a precizat consilierul președintelui.

În ce privește includerea Rusiei printre amenințările la adresa securității naționale, Diaconescu a spus: „O reacție absolut normală”.

„Pentru cine cunoaște practica asertivă a Federației Ruse, politica sa este de a escalada (…) Federația Rusă știe că militar nu se poate confrunta cu șanse de succes cu NATO și atunci testează soliditatea Alianței Nord-Atlantice în legătruă cu statele de frontieră, care sunt ținta Federației cu variate modalități de acțiune. Nu este un război hibrid, sunt scenarii hibride, variate teme care ar urma să creeze vulnerabilități, de la desfășurarea comerțului la democrația alegerilor prin vot”, a declarat Cristian Diaconescu.

Acesta a dat asigurări că NATO are pregătit un răspuns comun. El a dat exemplul că diferențele de poziționare față de Rusia ale țărilor din flancul estic al NATO sunt minore, Diaconescu spunând că, „în proporție de 80-90%”, poziția este similară Finlandei sau Poloniei, țări aflate în zona Mării Baltice.

„Dacă Rusia generează o anumită ambiguitate față de noi, nu se poate aștepta la naivitate din partea NATO”, a apreciat consilierul.

Cristian Diaconescu a menționat că România vrea să preia un model al țărilor NATO din zona Balticii în ce privește colaborarea consolidată în fața amenințărilor Rusiei. „În zona de nord, miniștrii apărării se întâlnesc săptămânal și au în vedere măsuri de apărare și descurajare. Mi-aș dori ca și în zona Mării Negre să existe disponibilitate din acest punct de vedere”, a spus Diaconescu, invocând și faptul că, din 2027, România va exploata resursele de hidrocarburi din Marea Neagră, în perimetrul Neptune Deep.