Rusia poate manipula semnalele GPS până în inima Europei, avertizează autoritatea de comunicații din Lituania

Piloți americani la manșa unui B-52 Stratofortress care zboară deasupra Spaniei. Sursă foto: APFootage / Alamy / Profimedia

Rusia poate perturba sau bruia sistemele GPS până la 450 de kilometri de Kaliningrad, ca urmare a extinderii semnificative a capacităților sale în acest domeniu, a declarat marți un oficial lituanian, potrivit Reuters.

De la invazia Ucrainei din 2022, statele europene au acuzat în repetate rânduri Rusia de interferențe electronice. Guvernul președintelui Vladimir Putin respinge însă aceste acuzații și susține că ele fac parte dintr-o campanie de discreditare desfășurată de Occident.

Darius Kuliešius, adjunctul șefului autorității de reglementare a comunicațiilor din Lituania, a declarat pentru Reuters că Rusia și-a mărit numărul antenelor folosite pentru „spoofing” GPS, adică tehnica prin care sunt transmise semnale false pentru a induce în eroare sistemele de localizare, de la trei la începutul anului 2025 la 36 în prezent.

Antenele sunt amplasate, potrivit acestuia, în Kaliningrad, teritoriul puternic militarizat al Rusiei situat între două state membre NATO, Lituania și Polonia, la Marea Baltică.

„Interferențele ocazionale au început odată cu summitul NATO de la Vilnius din 2023. Acum și-au dezvoltat infrastructura, iar interferențele au devenit sistemice, permanente, o provocare neîntreruptă a Rusiei la adresa securității europene”, a declarat Kuliešius.

Ambasada Rusiei la Vilnius nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta afirmațiile. Moscova a respins însă în repetate rânduri acuzații similare în trecut.

O hartă publicată de autoritatea de reglementare din Lituania indică faptul că semnalele GPS manipulate de Rusia ar putea afecta întreg teritoriul Estoniei, Letoniei și Lituaniei, cea mai mare parte a Poloniei, precum și zone din Finlanda, Suedia și Belarus, dar și Marea Baltică.

Raza de acțiune a ajuns la 450 de kilometri, a spus Kuliešius. Autoritatea de reglementare din Lituania a estimat această distanță analizând perturbările în transmisiile ADS-B, sistemul folosit pentru supravegherea și monitorizarea traficului aerian.

Sistemul GPS al avionului militar în care se afla Radu Miruță a fost bruiat în Lituania

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat, luni seară, că avionul cu care s-a deplasat recent în Lituania a avut semnalul GPS bruiat, însă, fiind o aeronavă militară, a avut sisteme anti-bruiaj, care au fost activate.

Anul trecut, un avion militar spaniol la bordul căruia se afla ministrul Apărării, Margarita Robles, a întâmpinat probleme cu semnalul GPS în apropierea Kaliningradului. De asemenea, un atac suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a blocat serviciile de navigație GPS la un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze cu întârziere. Pilotul avionului a luat decizia de a ateriza manual, folosind hărți analogice.

Și Estonia, împreună cu vecina sa Finlanda, au acuzat Rusia că bruiază dispozitivele de navigație GPS din spațiul aerian al regiunii.

Cu toate acestea, majoritatea avioanelor comerciale moderne și marile aeroporturi dispun de mai multe sisteme de navigație alternative, care pot fi utilizate dacă GPS-ul întâmpină probleme.

Kuliešius a afirmat că și rețelele de telefonie mobilă din zonele lituaniene apropiate de Kaliningrad au de suferit din cauza interferențelor care afectează anumite frecvențe. Potrivit acestuia, episoadele de bruiaj al semnalelor se intensifică în timpul atacurilor cu drone ucrainene asupra Rusiei.

„Programul online al autobuzelor din Klaipėda încetează să funcționeze în perioadele cu interferențe puternice, deoarece se bazează pe localizarea vehiculelor prin GPS”, a adăugat el, referindu-se la orașul aflat la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Kaliningrad.