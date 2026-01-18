Rusia pregătește un atac asupra cetralelor nucleare din Ucraina, avertizează Zelenski / Moscova a făcut deja misiuni de recunoaștere, spun serviciile de informații militare

Moscova vrea să lovească substațiile conectate la cele trei centrale nucleare active din vestul și sudul Ucrainei, pentru a deconecta complet ucrainenii de la căldură și energie electrică, au avertizat sâmbătă serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Kyiv Independent.

În plină iarnă, ucrainenii din toată țara se confruntă deja cu energie electrică și încălzire limitate, pe măsură ce Rusia distruge instalațiile energetice ale Ucrainei. Dar deconectarea centralelor nucleare ar agrava și mai mult criza: oamenii ar rămâne complet fără electricitate și încălzire.

Strategia Rusiei este „de a forța Ucraina să accepte cereri de capitulare inacceptabile pentru a pune capăt războiului”, a transmis sâmbătă HUR.

Potrivit HUR, Rusia a făcut deja misiuni de recunoaștere asupra a zece substații energetice critice din nouă regiuni ale Ucrainei.

Anunțul făcut de Zelenski

Sâmbătă seară, președintele ucrainean Zelenski a transmis că a fost informat de şeful HUR, Oleh Ivaşcenko – recent numit în locul lui Kirîlo Budanov, că Rusia vizează sistemul nuclear al Ucrainei.

„Nu vedem nicio dorinţă din partea agresorului de a respecta vreun acord sau de a pune capăt războiului”, a transmis Zelenski, în discursul său adresat națiunii, citat de The Guardian.

„Dimpotrivă, există numeroase informaţii privind pregătiri pentru noi lovituri ruseşti asupra sectorului nostru energetic şi infrastructurii, inclusiv asupra instalaţiilor şi reţelelor care deservesc centralele nucleare. Fiecare astfel de atac rusesc asupra sectorului energetic, în plină iarnă aspră, slăbeşte şi subminează eforturile statelor-cheie – în special ale Statelor Unite – de a pune capăt acestui război”, a declarat Zelenski.

Electricitatea este necesară la centralele nucleare din motive de siguranță, cum ar fi funcționarea sistemelor de răcire ale reactorului. Dacă o centrală aflată în funcțiune este deconectată de la rețea, aceasta trece pe generatoare diesel de rezervă pentru a continua să funcționeze. Dacă aceste generatoare cedează, o topire nucleară poate avea loc în câteva ore, notează Kyiv Independent.