Rusia, reacție dură după ce SRI a anunțat că hackeri ruși au atacat o instituție guvernamentală

Ambasada Rusiei la București a negat luni că un atac cibernetic asupra unei instituții a administrației publice din România, anul trecut, a fost orchestrat de Moscova și susține că oficialii români nu au prezentat dovezi în acest sens, transmite Reuters.

Serviciul Român de Informații (SRI) a declarat la începutul acestei luni că gruparea de hackeri a ATP TURLA, asociată Rusiei, s-a aflat în spatele unui atac cibernetic produs în decembrie 2025, adăugând că, în acest caz, a cooperat cu parteneri din Uniunea Europeană și NATO.

„Aceasta este încă o invenție a serviciilor de informații românești, care face parte din narațiunea lor permanentă despre așa-zisele «atacuri hibride» mitice ale Rusiei”, a transmis Ambasada Rusiei, ca răspuns la o solicitare a agenției Reuters.

„Ca de obicei, partea română nu a prezentat absolut nicio dovadă concretă”, a adăugat aceasta.

Agenția Reuters amintește că președintele Nicușor Dan a declarat că atacurile hibride ale Rusiei au luat diverse forme, de la pătrunderi ale dronelor în spațiul aerian al României, până la atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, acte de sabotaj și atacuri asupra navelor de transport de mărfuri în apropierea apelor teritoriale românești.

Ce a spus SRI despre atacul cibernetic pus pe seama Rusiei

„SRI, prin Centrul Național Cyberint, a identificat acest atac cibernetic în decembrie 2025 și a implementat măsuri de contracarare a acestuia și de remediere a efectelor sale. Atacatorii au exploatat o serie de vulnerabilități sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft, însă în urma intervenției Centrului Național Cyberint atacul a fost oprit”, a declarat Serviciul Român de Informații într-un comunicat publicat săptămâna trecută.

Serviciul de e-mail afectat a fost remediat și au fost identificate scurgeri de date sensibile, potrivit SRI.

„SRI a informat beneficiarii legali și, totodată, aspectele respective au făcut obiectul cooperării cu partenerii europeni, la nivelul comunității de intelligence, precum și cu cei de la nivelul UE și NATO”, a mai menționat SRI.

Instituția a precizat că „are în derulare măsuri investigative complexe care vizează și alte secvențe conexate cu campanii cibernetice implementate de Federația Rusă”.

Precizările Serviciului Român de Informații au venit după ce specialiști de la ESET, unul dintre cei mai cunoscuți furnizori europeni de antivirus și protecție IT, au dezvăluit că un program instalat pe serverul de e-mail al unei organizații guvernamentale din România căuta corespondență cu adrese instituționale NATO și UE, potrivit Digi24.

Nici ESET și nici SRI nu au precizat instituția care a fost vizată de atac