Rusia revendică ocuparea oraşului Siversk. Armata ucraineană neagă

Rusia a revendicat joi capturarea orașului Siversk din estul Ucrainei, una dintre ultimele redute ale armatei ucrainene care împiedica înaintarea trupelor ruse în direcția marilor orașe regionale Kramatorsk și Sloviansk, scriu AFP, EFE și Agerpres.

„Orașul Siversk a fost eliberat”, a susținut șeful Statului Major rus, generalul Valeri Gherasimov, la o reuniune cu președintele rus Vladimir Putin de la care au fost transmise imagini televizate.

Siversk se află la aproximativ 30 de kilometri est de Kramatorsk și Sloviansk, ultimele două orașe importante rămase sub control ucrainean în Donbas, o regiune industrială și minieră pe care Rusia urmărește să o cucerească integral.

Cu o populație de aproximativ 11.000 de locuitori înainte de război, acest oraș este acum în mare parte distrus. Forțele ruse s-au apropiat de Siversk din trei direcții începând din septembrie, înainte de a străpunge defensiva ucraineană în noiembrie și decembrie, potrivit analiștilor militari.

Platforma ucraineană DeepState, un proiect care cartografiază situația frontului pe baza unor imagini din surse deschise verificate și a surselor din interiorul armatei ucrainene, semnalase luni că orașul Siversk „cade treptat în mâinile inamicului”, iar joi plasa jumătate din oraș ca fiind sub control rusesc, iar cealaltă jumătate o „zonă gri” încă disputată de cele două armate.

Ce au anunțat forțele ucrainene

Reacționând după declarația Moscovei privind capturarea acestui oraș, armata ucraineană susține că forțele sale au în continuare controlul acolo. „În direcția Sloviansk, orașul Siversk rămâne sub controlul Forțelor Armate ale Ucrainei”, a scris pe Facebook unitatea militară Operațiunea Forței Operative Est. „Inamicul încearcă să se infiltreze în Siversk în grupuri mici, profitând de condițiile meteorologice nefavorabile, dar majoritatea acestor unități sunt distruse de îndată ce se apropie”, a susținut această unitate ucraineană.

Rusia a revendicat în ultimele săptămâni capturarea mai multor poziții cheie pe frontul ucrainean, inclusiv orașele Kupiansk și Vovceansk, în regiunea nord-estică Harkov, și centrul logistic Pokrovsk în provincia estică regiunea Donețk.

Armata ucraineană a negat inițial pierderea controlului asupra orașului Pokrovsk, dar miercuri a recunoscut că s-a „retras din unele poziții” și a susținut că a recucerit parțial zona de vest a orașului și că o controlează pe cea de nord, în timp ce armata rusă a lansat pe acel sector de front un asalt mecanizat.

Trupele ruse încearcă în prezent să ocupe și Mîrnohrad, un oraș satelit al Pokrovskului, precum și fortăreața Kostiantinivka. Rusia a revendicat, tot joi, ocuparea de asemenea a orașului Liman, în provincia Harkov.

Putin a afirmat joi că „observă o bună dinamică pe toate axele” de atac ale armatei ruse în Ucraina, unde, mai susține el, „eliberarea teritoriilor (…) se desfășoară în mod progresiv, constant”.

În acest timp, Ucraina și Rusia negociază separat cu SUA un plan american de pace, prezentat în urmă cu mai mult de trei săptămâni, negocieri la care Rusia insistă, printre altele, ca Ucraina să cedeze complet Donbasul (regiune formată din provinciile Donețk și Lugansk) și să-și restrângă armata. Trupele ruse controlează peste 81% din provincia Donețk și aproape în întregime provincia Lugansk.