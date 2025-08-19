Rusia riscă noi sancțiuni dacă Putin nu demonstrează că este „dispus să ia măsuri serioase pentru a pune capăt invaziei ilegale”/ Concluziile întâlnirii liderilor din „Coaliția pentru Voință”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, discută cu prim-ministrul britanic Keir Starmer (pe ecran) în cadrul unei reuniuni video a așa-numitei „coaliții a celor dispuși” pentru a discuta următoarele măsuri pentru Ucraina, la Fort de Bregancon din Bormes-les-Mimosas, sudul Franței, pe 19 august 2025. Foto: CHRISTOPHE SIMON-Pool / Sipa Press / Profimedia

Următorul pas pentru cele 30 de state care fac parte din „Coaliția de Voință”, din care face parte și România, va fi stabilirea de întâlniri cu oficialii americani pentru a consolida planurile privind garanțiile de securitate și pentru „a pregăti desfășurarea unei forțe de asigurare în cazul încetării ostilităților”, a transmis un purtător de cuvânt al premierul britanic Keir Starmer care a prezidat azi, alături de Emmanuel Macron, o teleconferință a coaliției, potrivit BBC și The Guardian.

De asemenea, șefii de stat au discutat și posibile sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei care vor fi impuse dacă Vladimir Putin nu demonstrează că este „dispus să ia măsuri serioase pentru a pune capăt invaziei ilegale”.

După convorbirea între membrii coaliției care susține Ucrainea unii șefi de stat au postat concluziile lor pe rețelele de socializare.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a transmis că țara sa „salută eforturile continue pentru realizarea unei păci juste și durabile, inclusiv discuțiile de ieri cu Washingtonul”.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a spus că liderii Canadei, Japoniei, Turciei, Noii Zeelande și țărilor europene au evaluat „foarte realist” rezultatele reuniunii din Alaska.

„Cu toții am confirmat necesitatea continuării sprijinului acordat Ucrainei în războiul cu Rusia”, adaugă el.

Pregătiri pentru un summit Putin – Zelenski

Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Colaj: Ion Mateș / Hotnews. Foto: Profimedia, Shutterstock

Frenezia diplomatică a Europei, după o vizită comună fără precedent alături de Zelenski la Casa Albă, are ca scop să-l împingă pe Donald Trump să adopte o poziție mai dură față de Putin, la câteva zile după summitul prietenos din Alaska, relatează The Guardian.

Trump, alături de mai mulți lideri europeni aflați luni la Washington, a declarat că Putin a acceptat să poarte discuții față în față cu Zelenski în următoarele săptămâni, în încercarea de a pune capăt războiului de trei ani și jumătate din Ucraina.

Marți, Macron a propus Geneva ca loc de desfășurare a întâlnirii, iar un înalt oficial american a declarat pentru Reuters că se ia în considerare și Ungaria. Moscova nu a confirmat însă încă că o astfel de întâlnire, care ar fi prima între cei doi lideri de la invazie, este în pregătire.

Consilierul Kremlinului, Iuri Ushakov, a declarat doar că Putin și Trump au discutat ideea „ridicării nivelului reprezentanților” în negocierile privind Ucraina. În declarațiile sale de luni seara, Ushakov nu a clarificat ce ar implica acest lucru și nu a menționat o posibilă întâlnire trilaterală cu Trump și Zelenski.

Marți, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat la televiziunea de stat că orice întâlnire între președinții rus și ucrainean ar trebui pregătită „foarte minuțios”.

Într-un interviu acordat marți Fox News, Trump a recunoscut că este posibil ca liderul rus să nu dorească să încheie un acord. „Vom afla despre președintele Putin în următoarele două săptămâni. Este posibil ca el să nu dorească să încheie un acord”, a declarat președintele american, adăugând că Putin se va confrunta cu o „situație dificilă” dacă acesta va fi cazul.